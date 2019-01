Annuncio

Continua senza sosta la marcia trionfale dello show di Maria De Filippi, 'C'è Posta per te', che puntata dopo puntata riesce a racimolare un numero impressionante di telespettatori con uno share veramente altissimo. Sabato 26 gennaio, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 una nuova puntata dello show, nella quale Maria De Filippi [VIDEO] ha avuto l'onore di avere in studio come ospiti gli attori Giulia Michelini e Marco Bocci ed il conduttore Gerry Scotti.

Se per caso non avete avuto modo di guardare la puntata in diretta, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere in replica la terza puntata di 'C'è posta per te'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della terza puntata di "C'è posta per te" sarà disponibile sul sito on demand di Mediaset [VIDEO], chiamato appunto Mediaset Play.

Tale sito, infatti, contiene un'intera sezione dedicata al people show di Maria De Filippi, dove è possibile reperire tutte le puntate andate in onda e tutte le singole clip dedicate alle storie trattate in ogni puntata. Da non dimenticare che tutto quello che è presente sul sito Mediaset Play può essere visto sia dal pc di casa che dai dispositivi mobili, anche se per usufruire di quest'ultimo servizio è necessario scaricare un'applicazione gratuita, presente sul sito stesso. Vi ricordiamo che i video e le clip della puntata saranno disponibili anche sul sito Witty tv.

Le storie e gli ospiti

Come accennavamo, nella puntata andata in onda ieri sera sono stati presenti in studio in qualità di ospiti Marco Bocci, Giulia Michelini e Gerry Scotti. I primi sono stati invitati in studio per presenziare ad una sorpresa che una ragazza ha voluto fare alla madre per aiutarla a superare la perdita del figlio, e il secondo è stato chiamato in trasmissione per aver ricevuto una lettera dal programma.

Oltre alle storie appena citate, tante altre di gente comune di pari intensità e commozione, come quella di un uomo di nome Antonino che non ha mai conosciuto sua madre ed ha avuto questo onore proprio ieri in puntata dopo 45 anni di attesa. Poi la storia di Patrizia, che cercava di recuperare il suo rapporto col marito dopo essere stata accusata ingiustamente di averlo tradito. E poi la storia di Angela che ha provato a riallacciare i rapporti col suo ex, dopo che lui l'aveva lasciata a causa di alcune chat che aveva scoperto su un suo secondo cellulare. Infine, la storia di Francesco che ha mandato a chiamare i suoi figli, con cui non ha rapporti da due anni.