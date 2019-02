Annuncio

In pochi giorni ha rotto gli equilibri su L’Isola dei Famosi ed ha mandato in tilt i naufraghi mettendo in mostra le sue sinuose forme. Soleil Sorge ha fatto discutere fin dal momento del suo approdo in Honduras. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito manifestato il suo interesse per Bettarini ed ha lanciato una frecciatina alla fidanzata. “Non credo alla storia con la tipa con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip”. In realtà l’italo americana ha mostrato un certo feeling con Jeremias Rodriguez con il quale è anche scattato un tenero bacio.

Nel corso della puntata di ieri sera il fratello di Belen ha rivelato che gli ammiccamenti con l’italo americana sono iniziati prima dell’arrivo in Honduras.

Inoltre l’argentino ha riferito che già durante il viaggio in aereo c’è stato un contatto con il Soleil. “L’ho toccata dappertutto” - ha affermato il trentenne.

Jeremias stregato da Soleil, scatta il bacio

Soleil Sorge è stata la principale protagonista della quinta puntata de L’Isola dei Famosi. In particolare la ventiquattrenne si è prima confrontata con Luca Vismara, con il quale aveva avuto una vivace discussione, e poi con Giorgia Venturini. Quest’ultima ha riferito di non aver apprezzato l’approccio iniziale dell’italo americana con il gruppo. “Mi ha detto di non conoscermi quando invece ci siamo viste pochi mesi fa a casa di Giacomo (Urtis)”. Alessia Marcuzzi è tornata anche sul rapporto speciale che si è creato tra Soleil e Jeremias fin dall’arrivo a Cayo Cochinos.

La conduttrice ha mostrato il bacio scattato sotto le coperte e stuzzicato l’ex gieffino sulla questione.

“Ti dico la verità, abbiamo fatto il viaggio insieme e l’ho toccata dappertutto”. Il fratello di Belen ha raccontato che c’era già stato un primo approccio prima di raggiungere l'Honduras. “Un mese fa le aveva scritto senza sapere nulla dei cast”. L’argentino ha preferito non entrare nel dettaglio. “Io dico il peccato ma non il peccatore, non posso raccontarlo”.

'Sono un tipo molto caliente, ma non parliamo di fidanzamento'

Senza fare giri di parole Jeremias Rodriguez ha affermato di essere attratto da Soleil. “Perché non si vede? Io sono il tipo che non si tiene le cose dentro e sono molto caliente”.

Inoltre il trentenne ha precisato di non voler “mettere etichette” al suo rapporto con l’ex di Luca Onestini. “Non parliamo di storie o fidanzamento. Mi sono trovato con una persona che mi piace e mi sto divertendo”.

Nelle prossime ore la coppia avrà modo di approfondire ulteriormente il rapporto in quanto la Sorge ha vinto la prova del fuoco e, oltre a diventare leader, ha conquistato il diritto a trascorrere una notte su L’Isla Bonita. In chiusura di puntata l’italo americana ha comunicato di aver scelto di condividere questo piacevole momento con Jeremias.