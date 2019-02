Annuncio

All'Isola dei Famosi da quando sono arrivati i nuovi naufraghi sembra che i rapporti tra alcuni concorrenti di quest'edizione stiano andando di male in peggio. Jeremias Rodriguez, infatti, dopo una battuta un po' spinta ha fatto scoppiare in lacrime la nuova arrivata Ariadna Romero.

Il fratello di Belen Rodriguez appena arrivato sull'isola ha instaurato un rapporto molto intimo con Soleil Sorge, ma nelel ultime ore sembra essere davvero fuori controllo. Nel corso di una battuta di ricci per procurarsi la cena Jeremias ha rivolto una domanda indelicata alla Romero, chiedendole di punto in bianco: "Vuoi s.....e?". La neo naufraga dopo essere rimasta basita dalla domanda inopportuna e così esplicita è scoppiata in lacrime.

A quel punto l’ex gieffino ha cercato di giustificare il suo comportamento cercando di far capire che non intendeva avere dei rapporti con la modella. Al contrario l'argentino ha tentato di spiegare che la sua era una domanda in generale, giustificandosi dicendo: "Siamo culture differenti, spesso facciamo fatica a capirci".

In tutto questo dopo la reazione di Ariadna, è arrivata anche quella di Soleil. La leader della settimana è andata su tutte le furie per il comportamento del suo "fidanzato". La Sorge ha infatti spiegato di non essersi arrabbiata perché in preda ad un attacco di gelosia ma per il modo e soprattutto la leggerezza con la quale Jeremias parla di determinati argomenti. Tuttavia dopo un breve battibecco, Jeremias e Soleil sono tornati ad essere più uniti di prima tanto da dedicarsi un bagno romantico al tramonto con coccole e baci.

Duro scontro tra Soleil e Luca Vismara

Soleil Sorge e Luca Vismara nel corso della settimana hanno avuto un brutto litigio. Soleil questa settimana dopo aver vinto la prova del fuoco è divenuta la leader dei naufraghi. A quanto pare però il comportamento della donna non è apprezzato da tutti i concorrenti presenti al reality. Luca e Soleil hanno avuto un duro confronto a causa dei lavori da svolgere sull’isola. Luca è stato accusato di essere pigro, mentre la leader è stata dipinta come un "comandante" piuttosto che una guida per i naufraghi. A quel punto tra i due sono volate delle parole grosse. Ad intervenire per sedare gli animi ci hanno pensato le sorelle Mijahilovic. Le due naufraghe hanno preso le difese di Vismara, mentre Maddaloni e Ghezzal hanno deriso Vismara condividendo il pensiero della loro leader.

Infine anche Stefano Bettarini è stato ripreso da Soleil per aver mangiato una porzione di cocco superiore agli altri naufraghi.