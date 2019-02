Annuncio

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 e si è assistito a una doppia eliminazione. La prima a uscire dal gioco è stata Giorgia Venturini, in nomination la scorsa settimana con Marco e Luca. Una seconda eliminazione a sorpresa, ha visto invece l'eliminazione di Stefano Bettarini, sconfitto al televoto flash. L'ex calciatore, a differenza di Giorgia, ha accettato di rimanere sull'Isola che non c'è insieme a Kaspar Capparoni, continuando così l'avventura all'interno del Reality Show.

Isola dei famosi, la prima eliminata della serata è Giorgia Venturini

Una puntata scoppiettante quella andata in onda ieri 20 febbraio: la conduttrice Alessia Marcuzzi ha dovuto affrontare alcuni temi delicati, come quello riguardante Riccardo Fogli, venuto a conoscenza du un gossip circolante in Italia e riguardante un presunto tradimento della moglie.

In Honduras è sbarcata proprio la consorte Karin Trentini, che ha voluto rassicurare il marito. Detto questo, si è chiuso il televoto aperto lo scorso mercoledì e che vedeva in nomination Giorgia, Marco e Luca. A dover abbandonare l'Isola dei famosi è proprio la Venturini, subito trasferita sull'ultima spiaggia e dove ha espresso la sua volontà di fare ritorno in Italia, non prima di aver ringraziato tutti per la bella esperienza vissuta. In un primo momento Kaspar Capparoni è quindi rimasto solo, ma non per troppo visto che nel corso della trasmissione ha avuto luogo una seconda eliminazione.

Isola, puntata del 20 febbraio: Bettarini è il secondo eliminato ma resta sull'Isola che non c'è

Una seconda eliminazione ha colto di sorpresa i naufraghi che, tramite un meccanismo a catena, hanno dovuto scegliere chi mandare in nomination.

Al televoto flash, aperto da Alessia Marcuzzi nel corso della diretta, sono finiti: Stefano Bettarini, Aaron, Jo Squillo e Sarah. Con il 34% di voti è Stefano a dover abbandonare il gioco, ma poco dopo l'ex di Simona Ventura ha scoperto la possibilità di continuare la sua avventura sull'Isola che non c'è insieme a Kaspar Capparoni. I due quindi, passeranno tutta la settimana insieme e solo lunedì prossimo con l'arrivo di un altro naufrago eliminato scopriremo chi abbandonerà definitivamente il gioco. In nomination questa settimana ci sono Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara, quest'ultimo nominato dal leader della settimana Ghezzal.