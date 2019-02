Annuncio

Non si placano le polemiche attorno al Festival di Sanremo per la vittoria inaspettata di Mahmood, già vincitore di Sanremo Giovani. Ultimo si è scagliato contro i giornalisti nella conferenza stampa della serata conclusiva della manifestazione canora e ha annullato la sua partecipazione alla puntata speciale di Domenica In. Anche Loredana Bertè non si è presentata da Mara Venier in polemica con il quarto posto contestato anche dal pubblico dell'Ariston che la voleva sul podio.

Le critiche arrivano anche dal mondo della politica, Luigi Di Maio ha proposto: "Dall'anno prossimo solo televoto". Intanto la Rai come di consueto ha pubblicato i dati completi relativi alle votazioni del Festival di Sanremo e se si fa la media solo delle percentuali del televoto la classifica è molto diversa.

Televoto: Ultimo, Il Volo e Irama sul podio del Festival di Sanremo

Podio quasi invariato se si considerano solo i dati relativi al televoto, tra i primi tre classificati ci sarebbero stati comunque Ultimo e Il Volo ma invece di Mahmood, vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo, ci sarebbe stato Irama. Non possiamo comunque dire chi sarebbe stato l'effettivo vincitore perchè un televoto a tre con Irama, Ultimo e Il Volo non è stato fatto.

Loredana Bertè sarebbe stata comunque fuori dal podio arrivando quinta e peggiorando quindi il suo piazzamento in classifica. Abolendo ipoteticamente giuria d'onore, sala stampa e giuria demoscopica, sui dati forniti dalla Rai si ottiene una classifica molto differente e il vincitore di questa edizione sarebbe stato nella seconda metà della classifica.

Mahmood solo quindicesimo con il televoto

Il vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo Mahmood con il 2,74% nella prima serata, il 4,32% nella seconda, il 2,27% nella quarta e i 3,49% nell'ultima serata della manifestazione canora avrebbe totalizzato una media del 2,41% classificandosi quindicesimo e non qualificandosi quindi nella fase finale.

Ecco come sarebbe stata la classifica se si fosse considerato solo il televoto:

Ultimo

Il Volo

Irama

Simone Cristicchi

Loredana Bertè

Boomdabash

Shade e Federica Carta

Francesco Renga

Achille Lauro

Enrico Nigiotti

Nek

Daniele Silvestri

Ex-Otago

Arisa

Mahmood

Einar

Patti Pravo con Briga

Livio Cori e Nino D'Angelo

The Zen Circus

Paola Turci

Ghemon

Negrita

Motta

Anna Tatangelo

La classifica sopraindicata è ottenuta facendo la media, come scritto nel regolamento ufficiale del Festival di Sanremo, dei risultati delle quattro esibizioni dei cantanti in gara.

Sono state però considerate solo le percentuali ottenute al televoto.