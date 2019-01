Annuncio

I tronisti della prima edizione del trono classico di Uomini e donne 2018/2019 sono pronti alla scelta. Come ben sappiamo nel mese di febbraio assisteremo alla visione del Serale di Uomini e donne [VIDEO]: si tratta di puntate speciali dedicate esclusivamente alle scelte dei tronisti le quali avranno luogo in villa e saranno celebrate nel corso di un evento ideato dalla stellare showgirl Valeria Marini. A riguardo è stato un tronista a svelarsi durante una recente intervista rilasciata rilasciata al magazine di U&D prima del fatidico momento: si tratta di Lorenzo Riccardi.

Il giovane ragazzo milanese ha rilasciato alcune dichiarazioni personali in merito al percorso che lo ha visto protagonista nella trasmissione di Maria De Filippi annunciando le preoccupazioni che lo affliggono: la sua paura più grande, infatti, è di rinnegare colei che non avrà più modo di vedere.

Uomini e donne: l'intervista di Lorenzo prima della scelta

Non sono pentito di ciò che ho fatto, ho paura di uscire da solo dallo studio ed entrambe hanno fatto bene a lanciarmi la sfida la quale le avrebbe viste dirmi di "no": ha dichiarato Lorenzo riferendosi alle sue due corteggiatrici (Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia) e alla finta scelta messa in scena qualche settimana fa. "Avevo paura che si mettessero a piangere perché mi stringe il cuore quando vedo una donna piangere, per questa ragione il momento peggiore è stato dopo aver messo in scena la finta scelta": ha fatto sapere Riccardi rivelando anche di essersi sentito sicuro sul carattere molto forte di Giulia la quale non avrebbe mai mostrato in pubblico la propria sofferenza.

Lorenzo Riccardi prima della scelta: 'Ancora non ho una scelta'

"È vero quando dico di non avere ancora una scelta ma non posso neanche dire di non avere una minima preferenza.

La mia più grande paura è quella di prendere una decisione sbagliata e di rimpiangere successivamente la mia non scelta" ha poi fatto sapere l'ex corteggiatore di Sara Affi Fella. Le sue paure sono le stesse per le quali il ragazzo ha tirato un po' troppo la corda allungando il proprio percorso sul trono: il ragazzo ha dichiarato di voler giungere al momento della scelta [VIDEO] sicuro di se stesso. Per concludere Lorenzo ha dichiarato di essere comunque felice per aver avuto l'opportunità di conoscere due ragazze meravigliose e su entrambe ha confessato: "Sto cercando di ascoltare i sentimenti perché la testa ti aiuta solo fino ad un certo punto".