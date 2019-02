Annuncio

Annuncio

Dopo soli due giorni Luca Vismara e Soleil Sorgè sono già venuti allo scontro sull'Isola dei Famosi. La colpa sarebbe di Marina che avrebbe detto di come entrambi siano felici di stare sull'Isola, mentre Luca pensa che siano parecchio differenti come carattere e modo di porsi: "Jeremias è riflessivo ed ascoltatore mentre Soleil è più amante della conversazione". A Soleil Sorgè non sono andate bene queste dichiarazioni così, a telecamere spente, avrebbe detto a Luca Vismara: "Tu sei molto studiato. In generale, nelle cose che dici, che fai". Vismara si sarebbe subito risentito chiedendo il perché esternasse questo appena le telecamere si fossero allontanate ricevendo, come risposta immediata, di non essere una persona spontanea.

Annuncio

Soleil ha poi aggiunto che le sue frasi erano meschine ed il suo atteggiamento poco corretto verso di lei e verso la trasmissione, asserendo che per metterla a disagio ci volesse ben altro.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

L'aspro litigio avrebbe fondamenta ben più radicate delle dichiarazioni a telecamere spente. Soleil non si sarebbe sentita accolta favorevolmente da Luca nell'Isola dei Famosi, specialmente quando appena entrata voleva dare una mano col 'fuoco' ma lui le rispose negativamente. Luca, appena entrata Soleil, disse che quando un nuovo membro entra in un gruppo dovrebbe farlo in punta di piedi, senza scombussolare ruoli prestabiliti e scale gerarchiche. Giorgia ha poi aggiunto che ha sempre nutrito una forte antipatia per Soleil, che di certo non ha aiutato a farla integrare al meglio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Luca a Soleil: 'Non credere di aver legato con tutti'

Soleil dichiara, indispettita durante il litigio, di essere benvoluta da tutti nel gruppo e subito arriva la risposta piccata di Vismara che sottolinea come lei creda che sia così quando la realtà sarebbe ben diversa da come la dipinge. L'acceso scambio di vedute tra i due si è dilungato parecchio, tanto che Luca decide di allontanarsi giudicando i toni della Sorgè inappropriati. In confessionale Soleil si sfoga scoppiando in lacrime ed esterna alcuni lati fragili del proprio carattere. Dice di soffrire molto la cattiveria delle altre persone e di essere delusa dalla continua percezione errata ed estremamente cattiva nel giudicare i suoi intenti e le sue parole.

Annuncio

Infine dichiara che nessuno dovrebbe avere la presunzione di far sentire un'altro essere umano sbagliato che, a suo avviso, è ciò che Luca avrebbe fatto con lei.