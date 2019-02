Annuncio

Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita.

A muso duro una di fronte all'altra

La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e sincera, al contrario di Soleil che sarebbe una finta di m***a. La Sorgè invece, a suo dire, sarebbe talmente poco sincera da "fare schifo". La replica di Soleil non si è fatta attendere: ha asserito che essendo mamma i toni e il comportamento erano fuori luogo, parole che hanno fatto indispettire parecchio Ariadna che si è messa faccia a faccia con l'altra concorrente.

Mentre la situazione sembrava volgere verso la rissa, la Romero le ha intimato di non permettersi mai più di tirare in ballo suo figlio dicendo di essere una ragazza madre che ha sempre educato e voluto bene alla creatura com'è giusto che sia. Infine ha aggiunto che la Sorgè, non essendo madre, non può sapere cosa si prova. Fortunatamente è stato evitato lo scontro fisico tra le due conocorrenti dell'Isola dei Famosi.

Soleil in rotta di collisione col gruppo

Mentre gli animi sembravano alleggerirsi la Sorgè rincara la dose. Questa volta però, anziché prendere come bersaglio la sola Ariadna, si è scagliata contro 'la gang del bosco'. Questo il nome che Soleil ha dato a una parte di naufraghi che appoggiano le motivazioni della Romero, che rimprovera loro di progettare questi 'attacchi' nel loro covo di vipere per creare una sua reazione bellicosa.

Secondo la Sorgè anche Marina sarebbe falsa e la ex concorrente del GF le ha subito risposto che lei creerebbe tensione, oltre a essere insolente ed arrogante. Soltanto Jeremias Rodriguez ha diveso Soleil dicendo che non è corretto attaccare tutti una persona soltanto.

Un'altro lato della 'gatta morta'

Marina La Rosa si è lasciata andare a un'intima confessione dopo che Luca aveva proposto a tutto il gruppo di parlare della propria vita privata in modo da conoscersi meglio. Marina è stata la prima a farsi avanti asserendo che questa esperienza le sta servendo molto per ritrovare un legame col suo passato. Poi ha raccontato che la notte prima mentre non riusciva a dormire, guardando le stelle e ascoltando il piacevole rumore del mare sembrava avvertire che suo padre, scomparso, stesse lì accanto a lei con la sua presenza.

Ha aggiunto, mentre la commozione l'aveva raggiunta, che il suo nome 'Marina' non era a caso e che l'aveva scelto suo padre perché amava il mare. Infine ha aggiunto che era come se i piccoli pezzi del puzzle si stessero mettendo nuovamente assieme e che, adesso, lo sentiva sempre vicino a lei più di prima, quando i rapporti tra di loro non erano idilliaci.