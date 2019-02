Annuncio

Le nomination, alcune volte, possono scatenare feroci polemiche tra i naufraghi ed è ciò che è successo all'Isola dei Famosi tra Yuri Rambaldi e Marina La Rosa. L'ex 'gatta morta' della storica prima edizione del Grande Fratello ha osservato come abbiano fatto il suo nome perché ama fare delle battute, avendo un umorismo noir che non viene sempre capito da tutti. Yuri Rambaldi sente che la provocazione è indirizzata verso di lui e allora replica affermando che lei tira sempre fuori battute ignoranti. Continua dicendole che non deve prenderlo in giro perché non sa chi si trova davanti e che se si arrabbia diventa una bestia.

La lite diventa incandescente

Marina, irretita dalle parole al vetriolo di Yuri, replica chiedendo che senso hanno le sue parole e se abbia voglia di picchiarla.

Subito Yuri controbatte che non è sua consuetudine alzare le mani nei confronti delle donne. Continua dicendo che non tollera le prese in giro preferendo dire le cose in faccia. Infine Yuri accusa Marina di considerare tutti i naufraghi degli ignoranti. Gli altri isolani assistono inermi alla paradossale lite che sarebbe terminata poco dopo. Viste le parole 'bellicose' del Rambaldi viene da pensare che sia stato un bene che la lite sia avvenuta con una donna, visto che se fosse scoppiata tra due uomini c'era il rischio che si fosse finiti alle mani.

Ariadna sbarca sull'Isola ed è subito bacio

Ariadna Romero è diventata immediatamente protagonista dell'Isola 2019. La magnifica modella ha dichiarato di essersi integrata perfettamente nel gruppo dei naufraghi, alludendo ad una simpatia per un isolano.

L'allusione, fatta di fronte alle telecamere, si riferisce all'ex calciatore, adesso procuratore sportivo, Abdelkader Ghezzal. I due passano la notte assieme discutendo romanticamente di come sia bella la Luna e la Romero gli stampa un bacio sulla guancia, aggiungendo che Ghezzal è un bel ragazzo e che quando lei non sapeva dove dormire è stato molto gentile a rassicurarla di non preoccuparsi e a farle spazio. Il feeling tra i due sembra esserci, staremo a vedere come si evolverà questa simpatica situazione.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè

La passione tra il fratello di Belen e Soleil Sorgè aumenta di ora in ora, passano gran parte del tempo avvinghiati a scambiarsi tenere effusioni e i baci oramai non si contano più.

Nel frattempo Soleil è la leader della settimana e dimostra di sapere bene come comportarsi dichiarando di voler provare a seguire le tracce di Marco Maddaloni, avendo gradito i suoi modi di fare in qualità di leader. Ha aggiunto di non essere una personal trainer e che non sa se riuscirà a mantenere gli stessi ritmi ma che, in ogni caso, vorrà provarci.