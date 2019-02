Annuncio

E' tempo di confessioni per Barbara D'Urso che, durante la puntata di quest'oggi di Pomeriggio 5, incalzata da Vittorio Sgarbi si è lasciata andare a delle rivelazioni clamorose che riguardano il suo passato con Silvio Berlusconi. La padrona di casa di alcune delle trasmissioni in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ha ammesso che diversi anni fa il leader di Forza Italia ha provato a farle la corte, aggiungendo che lei ha sempre rifiutato le sue avances.

La confessione di Barbara D'Urso su Silvio Berlusconi

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Vittorio Sgarbi in maniera decisamente esplicita ha rivelato in diretta di aver saputo che la D'Urso non 'l'avrebbe data' neppure a Silvio Berlusconi.

A quel punto la conduttrice ha preso la palla al balzo per fare chiarezza sull'accaduto e ha confessato che diversi anni fa, quando lei era molto giovane, il fondatore di Mediaset le ha fatto la corte, ma non ha mai trovato 'pane per i suoi denti'.

La presentatrice partenopea ha confessato che negli anni durante i quali Berlusconi le faceva la corte lei non ha mai accettato perché, in primis, Berlusconi all'epoca era sposato e poi perché anche lei era impegnata sentimentalmente. 'Lui è un gran signore', ha dichiarato la D'Urso a Pomeriggio 5, aggiungendo che in questi ultimi anni è lo stesso Berlusconi ad aver raccontato l'episodio in maniera divertita in televisione, compresa un'intervista che ha concesso alla stessa D'Urso qualche tempo fa, dove ha confermato che la conduttrice non ha mai accettato le sue avances.

Nuovi impegni per la D'Urso in prime time: da aprile ritorna il Grande Fratello

In questi giorni la padrona di Pomeriggio 5 si sta preparando per il suo atteso ritorno in prime time. Dal 13 marzo, infatti, sarà al timone di un nuovo programma dal titolo 'Live - Non è la D'Urso' che sarà incentrato soprattutto sui reality show e che ricalcherà un po' i temi che la conduttrice affrontava fino a poco tempo fa durante Domenica Live.

Ma gli impegni per la D'Urso non sono finiti qui, visto che da aprile in poi sarà nuovamente impegnata anche al timone del Grande Fratello, giunto alla sua sedicesima edizione. In questi giorni è stata lei stessa ad aver ripetuto più volte nei suoi programmi che sono partiti i casting ufficiali per la scelta dei concorrenti della prossima edizione,che vedremo in onda sempre su Canale 5 dopo il buon successo di ascolti della scorsa stagione.