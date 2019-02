Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che andranno in onda nella penisola iberica fino al 1 marzo. Le trame dei capitoli trasmessi, dal numero 2022 al 2026, presentano numerosi colpi di scena ed inattesi intrighi e tradimenti. Alvaro ed Antolina stringeranno un accordo grazie al quale l'uomo dovrà portare via per sempre Elsa da Puente Viejo. L'ex ancella della Laguna, consapevole che ciò potrà avvenire soltanto se lui la sposerà, gli rivelerà alcune cose di lei che gli renderanno più semplice sedurla e farsi rispondere di si alla proposta di matrimonio. Intanto Severo e Carmelo temono che Saul possa mettere in atto la minaccia di uccidere Pedro Molero, il figlio minore dell'uomo che, poco tempo prima, ha violentato Julieta nel bosco.

Annuncio

Francisca si mostra attualmente insolitamente benevola verso Roberto, credendo che l'uomo abbia convinto Maria a cercare una casa nei pressi di Puente Viejo e a non partire più per Cuba.

Antolina e Alvaro tramano contro Elsa

Antolina vorrebbe che Elsa, la donna realmente amata da suo marito Isaac, se ne andasse per sempre dal paesino della Comarca spagnola. Alvaro è innamorato di lei che però, non prova ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti: di certo non ancora paragonabili a quelli che sentiva per il Guerrero.

I due allora, si mettono d'accordo tramando contro Elsa e, mentre Antolina promette al medico di insegnargli come sedurre la Laguna, lui, in cambio, dovrà sposarla e lasciare insieme a lei Puente Viejo.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'ex ancella sarà così finalmente libera di vivere appieno il suo matrimonio con Isaac Guerrero.

Intanto Matias si reca in visita dal suo amico carpentiere che involontariamente, si ferisce in modo serio. Subito il figlio di Emilia ed Alfonso, porta il suo amico al dispensario, qui c'è però soltanto Elsa per medicarlo. Intanto Alvaro, parlando al telefono con i suoi scagnozzi gli spiega quali siano i suoi piani con Antolina ed Elsa.

Alla Casona nel frattempo, Fernando vuole sapere da Francisca perché ella ha cambiato atteggiamento verso Roberto. La matrona chiarisce al Mesia che ciò è soltanto perché l'uomo, ha spinto Maria a cercare una casa nelle vicinanze della villa. In tal modo, la giovane rimarrà perciò a Puente Viejo e non partirà più per Cuba: almeno così crede la matrona.

Annuncio

Adela confessa a Consuelo che Julieta è stata violentata

Consuelo costringe Saul a dimenticare le minacce di morte fatte a Pedro Molero, poi torna a casa insieme all'Ortega: qui l'anziana donna trova la nipote distrutta ed Adela si convince che sia meglio raccontarle la verità. La maestra le dice infatti che Julieta è stata violentata ed insultata per ore ed ore dai Molero, padre e figlio.

Consuelo ha un crollo nervoso nel vedere la nipote che non riesce a riprendersi da ciò che le è accaduto. Severo e Carmelo intanto, parlano con Pedro Molero e gli forniscono un falso indizio, dicendogli che i suoi parenti sono fuggiti in Portogallo.