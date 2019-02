Annuncio

All'Isola dei Famosi si sta abbattendo una nuova tempesta. La protagonista di una nuova polemica è stata Soleil Sorgè che tra l'altro ha fatto delle pesanti accuse nei confronti degli altri naufraghi. Secondo quanto riportato nel daytime di ieri, la Sorgè è andata su tutte le furie perché continua a non sentirsi capita dai suoi compagni di viaggio. Jo Squillo ha cercato di far ragionare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spiegandole che lo scopo del reality è proprio quello di riuscire ad andare d'accordo anche con le persone che si lega di meno. Durante la chiacchierata tra le due naufraghe, Jo ha fatto capire all'ex leader che, se non è riuscita a legare con gli naufraghi, è perché è entrata un po' troppo a gamba tesa nel programma e non sta molto simpatica.

Soleil Sorgè attacca alcuni naufraghi

A quel punto l'ex fidanzata di Luca Onestini ha sbottato e ha puntato il dito contro gli altri concorrenti facendo presente che non bisogna generalizzare: 'Io non vado d'accordo con tre quattro persone non con tutti'. In un secondo momento la Sorgè ha rincarato la dose, facendo presente di aver provato a parlare con gli altri per raggiungere un punto d'incontro ma invano: 'Ho visto proprio delle inferiorità di ragionamento su determinati argomenti'. In seguito alla sfuriata dell'ex leader, Jo Squillo in confessionale ha tratto le sue conclusioni. La cantante ha etichettato Soleil Sorgè come una persona poco umile. Durante la prossima puntata dell'Isola dei Famosi, dunque, ci saranno tanti argomenti da trattare: dalle liti di Soleil all'insulto di Riccardo Fogli nei confronti di Ariadna Romero.

Malore per Riccardo Fogli: soccorso da un medico

Riccardo Fogli ha alzato un polverone intorno a sé dopo l'insulto misogino nei confronti di Ariadna Romero.

La modella è stata definita una ragazza di facili costumi solamente per aver nominato l'ex cantante dei Pooh. Dopo la frase offensiva di Fogli, il web in queste ore sta chiedendo a gran voce la squalifica immediata di Fogli. Intanto, va detto che Riccardo ha avuto un malore sull'isola ed è stato soccorso da un medico. Alla base del malessere ci sarebbero le voci sul presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito. Nonostante Riccardo durante la scorsa puntata abbia fatto vedere di essere sereno e tranquillo, ha avuto un piccolo calo di tensione. A questo punto in molti si stanno chiedendo se il naufrago dovrà abbandonare o meno l'Isola dei Famosi. Grande attesa per l'esito dei controlli.