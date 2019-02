Annuncio

Annuncio

Canale 5 ha trasmesso ieri, 22 febbraio, la scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne. Il 22enne ha trascorso un weekend in villa insieme a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià per togliersi gli ultimi dubbi sulla decisione da prendere. Alla fine la sua preferenza è ricaduta sulla corteggiatrice di Latina che ha risposto "sì", pur rimproverandolo per il suo comportamento tenuto all'interno del programma.

Ma com'è andata la puntata serale del dating-show dal punto di vista degli ascolti? I dati Auditel hanno confermato l'interesse verso la trasmissione di Maria De Filippi che ha addirittura migliorato i risultati già buoni della scorsa settimana.

Ascolti Uomini e Donne: bene la scelta di Lorenzo

La scorsa settimana il serale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Teresa Langella aveva conquistato 3.402.000 telespettatori, pari al 16,72% di share.

Annuncio

Questo risultato è stato ulteriormente migliorato ieri sera grazie al percorso di Lorenzo e al "sì" della sua corteggiatrice Claudia Dionigi. Sono stati, infatti, ben 3.451.000 i telespettatori davanti alla televisione per seguire la decisione finale, con uno share del 17,82%.

Il dating-show ha così staccato Sanremo Young-Greatest Hits che su Rai 1 si è fermato al 14,40% di share pari a 3.123.000 appassionati. Ancora più lontano il film di Italia 1 "Transporter: Extreme" che ha registrato un netto di 1.563.000 telespettatori ed uno share del 6,46%. Maria De Filippi, dunque, si riconferma la regina indiscussa di Canale 5 dato che, nonostante la sua assenza, ogni programma da lei prodotto riesce a conquistare l'interesse degli italiani.

Annuncio

Le prime reazioni dopo la scelta

La decisione di Lorenzo Riccardi è l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e Donne, che ieri sera si sono emozionati durante la scelta del tronista. Claudia Dionigi ha risposto di "sì" sotto una cascata di petali rossi, mentre Giulia Cavaglià non è riuscita a trattenere la delusione, lanciando pesanti frecciatine al protagonista della serata. A distanza di alcune ore dal serale, la coppia ha anche pubblicato il suo primo selfie insieme, diffuso dai profili social ufficiali del programma Mediaset.

Dopo le polemiche di ieri sera, quando ha accusato Riccardi di essere interessato al business, Giulia ha preferito non alimentare ulteriormente le polemiche, ringraziando tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo percorso televisivo.

Annuncio

Un comportamento, da parte dei tre protagonisti della serata, che potrebbe far presagire ad un nuovo imminente confronto in studio, proprio com'è accaduto la scorsa settimana per Teresa Langella e i suoi ex corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Per Giulia, apparsa sorprendentemente più tranquilla dopo la rabbia iniziale, potrebbero aprirsi anche le porte del trono al fianco degli attuali protagonisti Andrea Zelletta e Angela Nasti. Ricordiamo, invece, che sia Luigi Mastroianni che Ivan Gonzalez faranno la loro scelta nel serale in onda venerdì 1° marzo su Canale 5.