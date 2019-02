Annuncio

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, gli animi sono stati particolarmente accesi. Anche al ritorno su Playa Uva i naufraghi non hanno nascosto il loro nervosismo, come nel caso di Riccardo Fogli che non ha preso affatto bene la nomination di Ariadna Romero, tanto che si è lasciato andare a insulti pesanti contro la modella cubana. In nomination e, quindi, a rischio eliminazione questa settimana sono proprio il cantante, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara, mentre sui social in molti chiedono che siano presi provvedimenti disciplinari contro il naufrago per le frasi offensive pronunciate contro la Romero.

Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero e le da della 'z*****a

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Stefano Bettarini che, all'insaputa degli altri naugfraghi sta proseguendo la sua avventura con Kaspar Capparoni sull'Isola che non c'è, nella puntata di mercoledì scorso sono finiti a rischio eliminazione Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara .

Proprio il cantante non ha preso bene la nomination, soprattutto quella arrivata da Ariadna Romero, accolta come una specie di tradimento da parte del membro dei Pooh. L'artista, infuriato, parlando con Luca Vismara, ha cominciato ad insultarla tanto da dichiarare che la nominerà sino a quanto starà sull'Isola dei Famosi. 'La nominerò a vita questa z******na' ha tuonato Riccardo. Parole pesanti che destano stupore per un personaggio che, sino ad ora, si è distinto per la sua forza, dignità e buone maniere, ma che ora lo mettono sotto una luce diversa.

Isola dei Famosi, Fogli a rischio eliminazione: in nomination con Luca e le sorelle

Riccardo Fogli è rimasto stupito dalla nomination di Ariadna Romero. Il cantante ha manifestato il suo malessere anche in un confessionale dove ha manifestato la sua sorpresa per questa nomination inaspettata, in quanto sembrava aver instaurato un buon rapporto con la cubana nella sua prima settimana di permanenza.

Sta di fatto che le parole forti pronunciate da Fogli all'indirizzo della giovane non passeranno certo inosservate e sarà compito di Alessia Marcuzzi districare questa complicata vicenda nella puntata di mercoledì prossimo. Non è dato sapere se ci saranno provvedimenti disciplinari in arrivo nei confronti del naufrago, mentre sui social ne chiedono addirittura l'espulsione per le frasi offensive pronunciate contro Ariadna. Il tutto lo scopriremo comunque solo nella diretta del 27 febbraio, in onda a partire dalle 21,25 su Canale 5.