Annuncio

Annuncio

La prima puntata dello 'speciale Uomini e donne la scelta' non è ancora andata in onda, ma già circolano le prime indiscrezioni sulla scelta di Teresa. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', sembra che la tronista napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale però avrebbe risposto no, non presentandosi alla festa di fidanzamento. Il tutto verrà confermato o smentito dalla messa in onda della puntata prevista per il 15 febbraio in prima serata su Canale 5.

Speciale Uomini e donne: Teresa avrebbe scelto Andrea

Le prime anticipazioni sulla scelta di Teresa Langella cominciano già a circolare in rete e, da quanto riportano i vari siti, tra cui 'Il vicolo delle news', pare che la giovane abbia scelto Andrea Dal Corso.

Annuncio

Come sappiamo, la ragazza napoletana è arrivata al termine del suo percorso con due corteggiatori, Andrea e Antonio, con i quali ha passato un paio di giorni in villa prima di prendere la decisione finale. Dalle prime immagini sul weekend, traspare la confusione della tronista che, in lacrime, viene consolata da Gemma. Altre immagini invece ritraggono Teresa con i due corteggiatori: una la vede abbracciata ad Antonio, mentre un'altra la ritrae con Andrea e un mazzo di rose rosse. Alla presenza delle famiglie di tutte le parti interessate, quindi, la Langella ha registrato la sua scelta che, come detto, dovrebbe aver visto la ragazza propendere per l'ex tentatore Andrea Dal Corso.

UeD, prima puntata serale: Andrea avrebbe detto no a Teresa

Stando a quanto riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', Andrea Dal Corso non si sarebbe presentato al party di fidanzamento organizzato da Valeria Marini nel castello di Montignano ed avrebbe comunicato di non voler approfondire ulteriormente la conoscenza con Teresa.

Annuncio

La prima puntata dello speciale di Uomini e donne che, per la prima volta, sbarcherà nel prime time di Canale 5, debutterà quindi con un no, almeno stando alle indiscrezioni circolanti in rete. Il no del corteggiatore era nell'aria, tanto che, prima delle registrazioni in Villa, il giovane veneto aveva minacciato di non presentarsi, salvo poi cambiare idea. Al momento della scelta vera e propria, però, sembra che Andrea abbia fatto valere il diritto di rispondere no a Teresa.

Indiscrezioni che verranno smentite o confermate con la messa in onda della puntata serale del 15 febbraio a partire dalle 21,25 su Canale 5. Ricordiamo che il secondo appuntamento sarà invece dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi, il quale sarà chiamato a decidere tra Giulia e Claudia.