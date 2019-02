Annuncio

"Non mentire" è il nome di una miniserie in tre puntate che sarà trasmessa in tv da Canale 5, e in streaming online da Mediaset Play, a partire da domenica 17 febbraio, alle ore 21:20. La thriller fiction in questione è il remake italiano della Serie TV britannica "Liar - L'amore bugiardo" e vede come protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Riguardo alla trama, un brillante chirurgo e un'insegnante liceale trascorrono una notte insieme ma al risveglio lei dichiara di essere stata stuprata, mentre lui sostiene che il loro sia stato un atto consenziente. Chi sarà dei due a mentire? Per scoprirlo non resterà che vedere anche la seconda e la terza puntata in onda rispettivamente il 24 febbraio e il 3 marzo.

Sinossi della prima puntata di 'Non mentire'

La prima puntata di "Non mentire" andrà in onda nella fascia prime-time di domenica 17 febbraio e sarà trasmessa in televisione da Canale 5 e in streaming online da Mediaset Play.

La miniserie inizia con l'incontro tra Andrea Molinari, chirurgo stimato e benestante, vedovo e con un figlio adolescente, e Laura Nardini, un'insegnante precaria in un istituto liceale di Torino. I due finiscono per incontrarsi perché il figlio di Molinari è uno studente della Nardini, mentre la sorella di lei lavora come infermiera nello stesso ospedale nel quale Molinari opera come chirurgo.

Entrambi single, i due trascorrono una piacevole serata insieme durante la quale vanno a cena, discorrono amabilmente e bevono del buon vino.

Lo scenario cambia completamente al risveglio quando lei, sconvolta e confusa, dichiara di essere stata violentata mentre lui, al contrario, sostiene che il loro è stato un incontro d'amore voluto e senza nessuna costrizione di sorta. A questo punto la polizia inizia a indagare su come possa essersi svolta la serata e il fatto inizia a diventare di dominio pubblico nei social network.

Cast della miniserie: attori e personaggi

Oltre ai due protagonisti sui quali è incentrata la storia, il cast della miniserie annovera la presenza di molti altri attori e di relativi personaggi.

Il compito di indagare sullo svolgimento dei fatti spetta all'Ispettore Capo Vanessa Alaino, (Claudia Potenza), e all'ispettore Roberto Mandelli, che invece è interpretato da Duccio Camerini.

Caterina, il cui camice è indossato da Fiorenza Pieri è la sorella infermiera di Laura ed è sposata con Leo, la cui parte è stata assegnata a Paolo Briguglia. Un altro personaggio importante, infine, è il giovane Luca, figlio di Andrea Molinari, recitato da Riccardo de Rinaldis Santorelli.

Nel corso delle puntate, inoltre, ci sarà anche modo per conoscere Tommaso (Matteo Martari), ovvero l'ex fidanzato di Laura, e Nicola (Simone Colombari) un fidato amico e valente collega di Andrea.