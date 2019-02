Annuncio

Il caso del canna-gate si è ormai riacceso dopo la querela di Francesco Monte contro Eva Henger e dopo alcune dichiarazioni della stessa. Ora, con un'intervista al settimanale Nuovo, la Henger si dice apertamente contro Alessia Marcuzzi, dichiarando che quest'ultima lancia dei messaggi subliminali contro di lei.

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi: 'Mi denigra come donna e come mamma'

Nella sua intervista al settimanale Nuovo, Eva Henger ha fatto riferimento ad alcune frasi pronunciate in diretta dalla conduttrice all'Isola dei Famosi. Nello specifico, Alessia Marcuzzi più volte ha dichiarato che, da madre, non avrebbe mai accusato Monte come ha fatto la Henger.

L'ex attrice a luci rosse ha spiegato che non avrebbe mai voluto finire in tribunale, ma soltanto segnalare il comportamento di Francesco Monte, ammettendo poi di sentirsi offesa come donna e come madre dopo frasi della Marcuzzi.

La Henger, inoltre, ha precisato ancora una volta che, nel contratto firmato prima di partecipare all'Isola, era espressamente richiesto di segnalare ogni irregolarità. La Henger ha nuovamente attaccato la Marcuzzi dopo che lei è tornata a parlare del canna-gate in conferenza stampa, riconfermando che, al suo posto, non avrebbe accusato Francesco Monte. Eva, nell'intervista, si è domandata se da mamma non fosse stato giusto il suo modo di agire, invece di passare per la matrigna cattiva soltanto per aver rispettato il contratto dell'Isola dei Famosi.

Eva Henger al contrattacco dopo la querela di Monte

Eva ha spiegato, nel corso dell'intervista, di non aver mai voluto né denunciare Francesco né finire in tribunale.

'Mi riservavo di bacchettarlo per fargli capire la gravità di ciò che aveva commesso, mettendo in pericolo tutti noi', ha spiegato la Henger, raccontando poi di sentirsi adesso costretta a passare al contrattacco, denunciando Francesco Monte all'ambasciata dell'Honduras, in quanto lì i reati non cadono mai in prescrizione. L'ex attrice a luci rosse ha dichiarato al settimanale Nuovo anche di considerare Francesco Monte un presuntuoso per aver assunto la droga davanti a tutti, sicuro che sarebbe stato protetto e che la verità non sarebbe mai emersa.

Ad ogni modo, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha sempre smentito questa versione dei fatti, negandola. Non ci resta che attendere eventuali nuovi sviluppi sul chiacchierato canna-gate.