Lunedì 25 febbraio ha inizio una nuova settimana che mette in serbo molte sorprese per i telespettatori curiosi di conoscere l'evoluzione delle storie di alcuni personaggi. Una delle protagoniste indiscusse sarà Adele, decisa a chiudere i rapporti con il marito dopo aver ricevuto continue violenze da parte sua. Franco invece dovrà proteggere la sua famiglia dalla sete di vendetta di Gaetano, uscito di prigione. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 marzo svelano che Boschi verrà portato in ospedale dopo essere stato vittima di una aggressione da parte di Prisco, mentre Guido e Mariella avranno un momento di riavvicinamento che fa sperare nel lieto fine dei due innamorati.

Otello, dal canto suo, torna triste da Indica e porta una notizia inaspettata che sorprende Michele e Silvia. Elena è stanca di essere presa in giro da Valerio, che le promette mari e monti senza mai concretizzare nulla. Marina infine trova il modo per creare delle distanze tra la figlia e il Viscardi, poiché non sopporta l'atteggiamento ambiguo del proprietario delle Imprese Viscardi.

Adele può avvalersi del supporto di Giulia

Nel frattempo Franco ha realizzato che dietro la sua aggressione c'è senza dubbio il nome di Prisco; la preoccupazione principale dell'uomo è che Angela e la figlia Bianca possano essere in pericolo. Ciro, dal canto suo, decide di offrire il proprio aiuto a Boschi, mentre Simona prende una decisione sorprendente agli occhi di Valerio (Fabio Fulco).

Adele, invece, affronta un drammatico momento nella sua vita, quello di lasciare il marito. La madre di Susanna viene supportata da Giulia (Marina Tagliaferri), che la inviterà a tenersi lontano da Manlio. La madre di Niko (Luca Turco) sprona Adele a far valere i propri diritti nei confronti del marito che si è preso gioco delle sue debolezze.

Guido dichiara il suo amore a Mariella, Valerio preoccupato per Elena

Intanto la vicinanza tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella mette in agitazione Cerruti, che invita la donna a non farsi strane speranze sul conto del comandante, mentre Valerio si trova in preda ai dubbi. Il Viscardi viene informato della partenza di Elena e vuole trovare un modo per impedire alla compagna di lasciare la città di Napoli.

Infine il Del Bue è stanco di attendere il passare del tempo senza fare nulla e dichiara il suo amore a Mariella, che non rimane indifferente di fronte alle parole del padre di Vittorio.