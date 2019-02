Annuncio

Annuncio

Torna un grande appuntamento televisivo per tutti i fan dei Queen: sul canale VH1 sarà disponibile uno speciale dedicato alla band di Freddie Mercury e Brian May, e durerà tutto il weekend, visto che il film Bohemian Rhapsody, sulla storia della band britannica, potrebbe aggiudicarsi uno o più oscar nella notte di domenica, considerando le cinque nomination a cui è candidata la pellicola.

Lo speciale

Il canale VH1 non è nuovo a questi speciali così lunghi e in vista della cerimonia degli Oscar, che vede il film Bohemian Rhapsody candidato con ben cinque nomination, ha voluto omaggiare con questa speciale programmazione la storica band inglese: lo speciale dedicato ai Queen è visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul canale 25 di Tivusat.

Annuncio

Sabato 23 e domenica 24 febbraio quindi tutti i fan dei Queen sanno già cosa fare, e, a leggersi nel dettaglio la programmazione dedica la programmazione c'è veramente di tutto: con la speranza che la band inglese porti a casa almeno una statuetta, dopo la grande serata dei Golden Globe, che portò ben due riconoscimenti, al film come miglior film drammatico, e all'attore Rami Malek come miglior attore protagonista in un film drammatico..

Saranno trasmessi molti concerti storici della band

Momento clou della programmazione sarà lo storico concerto a Wembley dell'estate 1986 che sarà trasmesso sabato 23, a partire dalle 15 e in replica alle 21 e 10, e anche il giorno seguente, alle 13 e 10 e alle 20.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quello di Wembley, tenuto in due date consecutive l'11 e il 12 luglio del 1986 fu un autentico concerto record che ha consacrato la band inglese e che viene visto e rivisto nel celebre film concerto Queen Live at Wembley.

Oltre allo show di Wembley inoltre ci saranno i videoclip ufficiali della band in rotazione raccolti in Best of Queen and Freddie, Best of Queen Rock, Top 10 Queen e Best of Wanna Be Freddie, in cui si potranno rivivere momenti importanti della band, incluse le classifiche che hanno visto trionfare la band nel periodo d'oro.

E non finisce qui: sarà trasmesso anche un altro grande concerto, dove però stavolta non compare lo storico cantante Freddie Mercury: si tratta infatti del suo concerto tributo, il Freddie Mercury Tribute che si tenne il 24 novembre del 1991, a pochi mesi di distanza dalla scomparsa del cantante, e che vide alternarsi sul palco moltissimi ospiti, da Axl Rose a Elton John, da Robert Plant a Annie Lennox, da David Bowie ai Metallica (solo per citarne alcuni).