Dopo l'apparizione di ieri sera a C'è Posta per te, Wanda Nara è stata presa d'assalto dalla sorella di Mauro Icardi. Ivana, infatti, ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories nelle quali è stata spietata contro la compagna del fratello. La ragazza ha accusato Wanda di averlo allontanato dalla sua famiglia e di essere interessata solo ai soldi: "Spero che mio fratello apra gli occhi".

Wanda Nara 'rimarca il territorio' in seguito alle battute di Serena

Ieri, sabato 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te.

Il programma condotto da Maria De Filippi ha visto come ospiti speciali Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara. I due sono stati chiamati per fare una sorpresa alla giovane Serena. Una ragazza di 23 anni intenta a prendersi cura dei due fratelli e del padre, in seguito alla prematura morte della madre.

I tre protagonisti, dunque, hanno voluto farle un regalo facendole conoscere il suo idolo. Icardi. La ragazza è rimasta contentissima della sorpresa al punto da non riuscire a trattenere le lacrime e scambiare qualche simpatica battuta con il calciatore. Wanda Nara, però, non lo ha lasciato un attimo e ci ha tenuto a "rimarcare il territorio" non appena ne sentiva la necessità.

Ivana Icardi asfalta Wanda Nara sui social

Ad ogni modo, in seguito a tale apparizione, Wanda Nara è stata presa di mira sui social, sia per la scollatura mozzafiato sfoggiata nel corso della puntata, sia per altri motivi. La più crudele e spietata nei suoi confronti è stata la sorella di Mauro Icardi. Ivana, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories molto pesanti nelle quali ha accusato Wanda di aver spinto suo fratello ad allontanarsi della famiglia.

Ivana, infatti, ha messo in dubbio la sincerità delle lacrime di commozione di Wanda versate mentre Maria raccontava la storia di Serena.

Stando a quanto rivelato da Ivana, Wanda avrebbe spinto Icardi ad allontanarsi dalla famiglia. La donna sarebbe interessata solo al denaro e alla popolarità, pertnanto, vuole stare sempre al centro dell'attenzione. La sorrella di Icardi ha anche detto: "Spero che mio fratello apra gli occhi". A quanto pare, dunque, la Nara non è proprio ben vista all'interno della famiglia Icardi. La madre del calciatore, infatti, starebbe soffrendo moltissimo per la situazione. La ragazza, infine, ha concluso il suo intervento dicendo: "Non è tutto oro quello che luccica".