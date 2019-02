Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te è andata in onda ieri sabato 2 febbraio e anche questa volta Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza vincendo la sfida degli ascolti della prima serata del sabato sera. Il programma è molto apprezzato dal pubblico da casa, che si appassiona alle storie raccontate dalla conduttrice anche grazie al contributo di ospiti d'eccezione come avvenuto nell'ultima puntata, dove il calciatore Mauro Icardi ha fatto il suo ingresso nello studio accompagnato dalla moglie Wanda Nara.

Il look super seducente della prorompente argentina ha catturato l'interesse dei telespettatori, i quali si sono divisi sul web esprimendo pareri discordanti sulla mise dell'ospite di Maria De Filippi.

C'è posta per te, nuovo record di ascolti per la De Filippi nella puntata del 2 febbraio

C'è posta per te in questa stagione 2019, si sta rivelando campione di ascolti battendo di settimana in settimana la concorrenza delle altre reti. Nella puntata di ieri 2 febbraio, ben 5.735.000 spettatori con uno share del 29,1%, sono rimasti incollati al televisore pronti a seguire le storie raccontate con maestria da Maria De Filippi. Battuto ancora una volta il Talent di Rai 1 'Ora o mai piu', che ha visto una media di telespettatori di 3.267.000 pari ad uno share dl 16,5%. Ogni settimana le varie vicende raccontate a C'è posta per te, catturano l'attenzione del pubblico da casa che si immedesima nelle storie raccontate, come il caso della giovane Serena, chiamata in trasmissione dai fratelli e dal padre, i quali hanno voluto farle una sorpresa.

Wanda Nara, il look super seducente scatena il web

Proprio la sorpresa per Serena, ha visto protagonisti il calciatore Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, ospiti d'eccezione della quarta puntata di C'è posta per te. I due hanno voluto fare un regalo alla giovane Serena, la quale come abbiamo visto, ha molto gradito la sorpresa organizzata dai suoi cari. Se la giovane ragazza non aveva occhi che per il suo idolo Icardi, l'attenzione dei telespettatori è stata catturata dal look mozzafiato della moglie Wanda Nara, la quale ha indossato un abito nero dalla scollatura vertiginosa che ha lasciato intravedere l'assenza di reggiseno. Sul web al termine della puntata, gli utenti si sono divisi: c'è chi ha apprezzato molto la mise e l'atteggiamento di Wanda e chi invece ha criticato aspramente l'argentina, apparsa troppo audace nel look, in quanto non consono al contesto.

Ricordiamo che sabato prossimo il people show di Maria De Filippi non andrà in onda per dare spazio al Festival di Sanremo trasmesso dalla Rai e tornerà sabato 16 febbraio in prima serata su canale 5.