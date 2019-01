Annuncio

Adriano Celentano ha finalmente cantato nella terza puntata di Adrian andata in onda lunedì 28 gennaio in prima serata su Canale 5, ma ciò non è bastato a risollevare le sorti del programma tanto pubblicizzato nelle scorse settimane a suon di promo martellanti a tutto volume. Dopo i risultati deludenti delle prime due puntate, quella andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, ha visto un ulteriore crollo degli ascolti [VIDEO], arrivando a toccare una media di soli 3.029.000 spettatori per lo show in diretta da Verona.

Ascolti in caduta libera anche nella terza puntata di Adrian

Dopo i sei milioni della puntata di esordio, forse dovuti anche alla curiosità del pubblico, già con il secondo appuntamento lo show evento Adrian aveva visto un crollo vertiginoso dei dati di ascolto, peggiorati ulteriormente con la messa in onda della terza puntata di ieri 28 gennaio.

Solo il 10,9% di share, pari a circa 3 milioni di telespettatori nella prima parte 'Aspettando Adrian', trasmesso in diretta dal teatro Camploy di Verona. Ulteriore diminuzione per il cartoon di animazione che ne è seguito e che ha catturato l'attenzione di soli 2.038.000 spettatori. Un risultato deludente, che vede gli ascolti precipitare di settimana in settimana, nonostante nella puntata di ieri sera Celentano non abbia fatto scena muta, intonando un paio di canzoni [VIDEO]. Lo show evento tanto pubblicizzato sulle reti Mediaset, è stato 'asfaltato' nel prime time di lunedì 28 gennaio, dalla fiction tv 'La Compagnia del cigno' trasmessa da Rai 1 che ha visto un seguito di oltre 5 milioni di telespettatori.

Adrian, puntata del 28 gennaio: Celentano ha cantato, ma gli ascolti sono disastrosi

Quello che era stato annunciato come l'evento televisivo dell'anno ha deluso le aspettative, come testimoniato dal clamoroso flop di ascolti e nonostante l'esibizione dal vivo di Adriano Celentano nella terza puntata.

Dopo le prime due apparizioni fulminee e senza parole, ieri sera finalmente il molleggiato ha cantato davanti al pubblico del teatro Camploy di Verona due canzoni del repertorio, anche se questo non è bastato a risollevare le sorti di uno show evento che continua a non destare l'interesse del pubblico da casa. Dopo le tante polemiche e critiche della scorsa settimana, per la mancata partecipazione in video, Celentano ha voluto rispondere ai suoi detrattori a modo suo e in uno sketch con il frate Frassica si è confessato ammettendo di 'aver scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5'. Ora è da capire come Mediaset vorrà o potrà correre ai ripari, dato che mancano ancora sei puntate al termine.

Appuntamento con la quarta puntata della Serie TV Adrian lunedì prossimo in prima serata su Canale 5, dove potremo capire se ci saranno novità sul programma.