Lunedì prossimo ovvero il 4 febbraio 2019 si concluderà la fiction "La Compagnia del Cigno" che ha debuttato su Rai 1 lo scorso 7 gennaio in prima serata. Il successo è stato notevole in quanto il pubblico da casa ha apprezzato la storia di un gruppo di giovani musicisti di un conservatorio tra studio, disciplina e amori. Da ricordare, poi, che la fiction porta la firma di un grandissimo regista nonché scrittore. Parliamo di Ivan Cotroneo. Tra i suoi lavori più seguiti per il piccolo schermo c'è la fiction "Sirene" andata in onda lo scorso anno sempre sui canali Rai.

Cotroneo era l'ideatore e lo scrittore insieme a Monica Rametta. Tornando all'ultima puntata de La Compagnia del Cigno, ecco le anticipazioni.

Ultimo episodio

Nell'ultima puntata de La Compagnia del cigno vedremo che Matteo, dopo aver sofferto tanto per la perdita della madre, riuscirà finalmente a chiarire con il padre.

Ciò avverrà dopo una brutta aggressione a seguito della quale il giovane chiederà scusa al genitore. I due, quindi, di comune accordo, decideranno di far ripartire il loro rapporto da zero. Matteo continuerà poi ad essere profondamente legato al maestro Marioni, diventato per lui con il trascorrere del tempo non soltanto il punto di riferimento a scuola ma anche nella vita. E ancora vedremo che Sofia si renderà conto di essere innamorata di Matteo per cui si farà finalmente avanti e glielo dirà.

Tra Irene ed il marito tornerà il sereno. I due, infatti, riusciranno a superare tutte le difficoltà trovando un punto comune e decideranno di andare avanti senza più pensare al passato. E infine l'amore sboccerà anche per Antonia e Rosario. Tonia, infatti, grazie al prezioso aiuto di Clelia e Roberto deciderà di trasferirsi a Milano per stare vicina all'amato.

La Compagnia del cigno, la seconda stagione si farà?

Lunedì sera alle ore 21.20 su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata de La Compagnia del Cigno che sarà il dodicesimo episodio. I fan già si chiedono se vi sarà una nuova stagione, visti i buoni risultati di ascolto, ma al momento un annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Il pubblico da casa, fin da subito, ha amato i sette ragazzi musicisti dai 15 ai 18 anni del Conservatorio " Giuseppe Verdi" di Milano ed ha vissuto con loro soddisfazioni, paure, difficoltà gioie ma anche amore per cui si crede che dai vertici Rai sicuramente arriverà una conferma per la seconda stagione.

Detto ciò non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte della Rai per una eventuale seconda stagione. Visti gli ottimi risultati di pubblico, i fan sperano vivamente che ciò diverrà realtà.