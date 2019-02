Annuncio

Oggi andrà in onda il primo dei due appuntamenti con il Trono Classico di Uomini e donne. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Lorenzo, che dopo aver fatto la sua "finta scelta" per scoprire la risposta delle sua corteggiatrici Claudia e Giulia, è dovuto correre ai ripari per mettere apposto la situazione. Il tentativo sembra essere andato a buon fine.

Il trono di Teresa, invece, è stato abbastanza movimentato. Dopo aver visionato un'esterna molto intensa tra la corteggiatrice e Andrea, Antonio ha deciso di abbandonare il programma; ma sarà veramente finita così? Intanto, venerdì prossimo, la ragazza dovrà fare una scelta, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, con un racconto condotto da Tina Cipollari e Giulia De Lellis.

Il tronista Ivan, invece, ha dovuto affrontare delle corteggiatrici che stanno dando il tutto e per tutto per conquistare il bel modello spagnolo. La competizione nasce soprattutto tra Sonia e Natalia, quest'ultima soprattutto mostra gelosia nei confronti delle altre corteggiatrici. Tra le due litiganti, però, è arrivata Alice, che ha conquistato le attenzione di Ivan, facendo uscire Sonia dallo studio e successivamente Natalia, quando quest'ultima ha visto Ivan mentre andava a cercare Sonia.

Anticipazioni

Oggi si riprende con il trono di Luigi, che esternerà una sorta di crisi che sta vivendo in questo percorso e a farne le spese saranno le sue corteggiatrici, in particolar modo Irene.

Novità anche per il trono di Teresa, infatti il discorso con Antonio non è del tutto finito, che cosa succederà? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45 su Blasting News.

