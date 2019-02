Annuncio

Dopo le repliche della prima stagione, La porta rossa è tornata il 13 febbraio con gli episodi inediti della seconda. Le vicende dei primi due episodi, ambientati in una Trieste molto cupa e sempre piovosa, ci hanno mostrato il commissario Cagliostro ancora tra i vivi per scoprire qualcosa di misterioso legato alla figura di Jonas e per assistere al parto di sua figlia. Dopo aver avuto una visione in cui la bambina veniva rapita, il protagonista si è precipitato da Vanessa per chiedere il suo aiuto. Jonas si è svegliato dal coma dopo 30 anni e ha iniziato a meditare vendetta nei confronti dell'ex vicequestore Rambelli che lo ha quasi ucciso. Filip è stato accusato dell'omicidio di uno spacciatore.

Intanto è iniziato il processo a Rambelli per l'assassinio di Cagliostro. L'uomo ha scioccato tutti accusando Piras e Anna di aver complottato per uccidere il commissario. Questa sera andranno in onda gli episodi 3 e 4, nei quali Vanessa è chiamata a deporre al processo sulla morte di Cagliostro. Nel caso in cui non possiate vedere i due episodi di stasera, potrete 'recuperarli' su RaiPlay.

La porta rossa 2: anticipazioni del 20 febbraio

Negli episodi 3 e 4 in onda il 20 febbraio, la trama de La porta rossa 2 si infittisce con la scoperta di nuove verità. Vanessa decide di indagare e trova a casa di Filip il quaderno dello spacciatore dove sono scritti i nomi dei debitori e tra questi c'è anche il nome del padre del ragazzo.

Inoltre, è presente il titolo del libro rosso che Cagliostro ha visto nella sua visione. Filip, intanto, viene scagionato dall'accusa di omicidio, mentre Vanessa è chiamata a testimoniare al processo. La ragazza, con grande stupore dei presenti, rivela di poter comunicare con i morti e di aver sempre parlato con il commissario Leonardo Cagliostro. La confessione della ragazza scatena, non soltanto l'incredulità di chi si trova in aula, ma anche le prese in giro dei ragazzi a scuola. Nel frattempo, il fantasma del commissario segue il padre di Anna e scopre che l'uomo nasconde una relazione extraconiugale con Patrizia Durante, che è legata ad una confraternita.

La porta rossa, gli episodi 3 e 4 della seconda stagione in streaming su RaiPlay

È possibile, come precisato, visionare gli episodi de La porta rossa in onda il 20 febbraio online sul sito ufficiale RaiPlay, dove si può guardare anche la scorsa stagione e il primo e il secondo episodio del 13 febbraio.

Visione sul sito possibile non solo da pc, ma anche da tablet o smartphone, utilizzando l'omonima applicazione.