Le anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulle scelte dei tronisti, protagonisti della prima parte della stagione del programma. Archiviata la decisione di Teresa Langella, che ha ottenuto il no di Andrea Dal Corso, la puntata serale di venerdì 22 febbraio sarà dedicata a Lorenzo Riccardi e alle sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi (con i pronostici della vigilia che propendono verso quest'ultima). La settimana successiva, ovvero il 1° marzo, toccherà poi a Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Il siciliano ha salutato lo studio nel corso dell'ultima registrazione e si è detto pronto a trascorrere il weekend in villa assieme a Irene e Valentina. Per il momento lo spagnolo non ha ufficializzato la conclusione del suo percorso che dovrebbe comunque essere imminente.

I due tronisti, infatti, avrebbero già effettuato la registrazione del loro fine settimana in villa, in attesa poi della festa di fidanzamento nel castello medievale.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi Mastroianni tra Irene e Valentina

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News, Luigi Mastroianni ha trascorso alcuni giorni in compagnia di Irene Capuano e Valentina. In tale breve periodo, necessario per togliersi gli ultimi dubbi, non ci sarebbe stato nulla di eclatante a differenza di quanto accaduto per Teresa Langella (con gli ospiti Gigi Finizio e Alessandro Borghese) o successivamente per Lorenzo Riccardi (che avrebbe lasciato la location prima del tempo a causa di un litigio con Claudia Dionigi).

La scelta vera e propria di Luigi non è ancora stata registrata e dovrebbe avere luogo agli inizi della prossima settimana con la festa di fidanzamento in un castello medievale. Una ragazza appare comunque come grande favorita della vigilia, soprattutto dopo un like di Giordano Mazzocchi. Quest'ultimo, che sta trascorrendo alcuni giorni in Sicilia in compagnia di Luigi, ha espresso la propria approvazione ad una foto dell'amico insieme a Irene Capuano ed è davvero difficile credere che il suo gesto sia solo un semplice caso.

Ivan Gonzalez in villa con Natalia e Sonia

Il percorso di Ivan Gonzalez si è complicato nelle ultime puntate dedicate al Trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che l'arrivo di Andrea Zalletta ha riaperto i giochi a causa del suo interesse per Natalia Paragoni.

Il nuovo tronista è uscito con lei per ben due volte ma ciò comunque non basterà a convincere lo spagnolo a fare un passo indietro. Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News, infatti, anche Ivan ha effettuato la sua registrazione in villa insieme alla stessa Natalia e a Sonia Pattarino. I pronostici della vigilia darebbero proprio la Paragoni come favorita della vigilia, sebbene più volte lei abbia espresso i suoi dubbi nei confronti del percorso al fianco del tronista. Come per Luigi, la scelta vera e propria di Ivan dovrebbe essere registrata nei primi giorni della prossima settimana.