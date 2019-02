Annuncio

La scelta di Teresa Langella a Uomini e donne ha fatto molto discutere, in quanto la tronista ha ricevuto un clamoroso 'no' da Andrea Dal Corso. Diversi utenti del web si sono chiesti il perché del rifiuto, visto i due ragazzi sono sempre sembrati molto affiatati. Molti fan del programma hanno sperato fino all'ultimo che ai due ragazzi fosse data la possibilità di chiarirsi dopo la scelta. Probabilmente ci sarà un nuovo confronto, secondo il sito 'Il Vicolo della News'.

Andrea Dal Corso e la sua volontà di chiarire con Teresa

Secondo alcuni, si sarebbe dovuto dedicare molto più tempo al confronto tra la Langella e il ragazzo non scelto, Antonio. Per quanto riguarda l'ormai ex corteggiatore Andrea, dal canto suo, ha provato a dare qualche spiegazione ai follower sul web, ma alcuni non hanno compreso le sue ragioni fino in fondo, iniziando ad insultarlo.

Il veneto, però, ha scritto sui social che avrebbe voluto chiarire con Teresa, ma che le regole del programma non gliel'hanno permesso. Una richiesta che, secondo quanto riportato dal sito 'Vicolo delle News', verrà esaudita molto presto. Domani, 21 febbraio, infatti, si dovrebbe registrare una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata proprio al confronto tra Andrea, Teresa e Antonio. Non ci resta, a questo punto, che attendere nuove possibili anticipazioni sul confronto tra i tre ragazzi.

I motivi del rifiuto spiegati al padre della Langella

Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che subito dopo il 'no' è stata fatta recapitare alla tronista una lettera in cui le è stato chiesto di recarsi in una stanza per chiarire.

Dopo qualche titubanza, l'ormai ex tronista napoletana ha deciso di andare nella stanza, dove ad attenderla c'è stato suo padre. La ragazza ha sentito molto la vicinanza del padre durante la scelta, in quanto il signor Langella ha avuto modo di parlare anche con Andrea prima della scelta, proteggendo sua figlia da eventuali delusioni: il padre di Teresa ha chiesto a Dal Corso di non presentarsi, qualora intendesse dire un 'sì televisivo' alla figlia. Andrea ha avuto l'occasione di parlare col padre della tronista anche dopo il 'no', spiegando di essersi comportato sempre in modo sincero e trasparente.

Alcuni utenti del web, però, dopo il rifiuto si sono chiesti come mai Dal Corso abbia mostrato segni di gelosia vedendo Teresa con Antonio, al punto da rifugiarsi in bagno a piangere, per poi dirle 'no'.

Diverse cose, secondo i follower più attenti, non quadrerebbero. Proprio per questo, ci sarebbe bisogno di un chiaro confronto tra i tre Andrea, Teresa e Antonio. È evidente che i telespettatori avrebbero voluto un lieto fine che purtroppo non è arrivato per la tronista partenopea.