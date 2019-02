Annuncio

Mercoledì 27 febbraio è stata trasmessa in prime-time su Rai 2 la terza puntata de "La porta rossa 2", la serie televisiva con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession. Sono andati in onda, infatti, altre due episodi inediti della seconda stagione, il 5 e il 6, nei quali Vanessa ha fatto una nuova conoscenza, Lucia ha deciso di indagare sulla Fenice e Cagliostro non è riuscito a salvare una persona a lui cara.

La terza puntata

Nella terza puntata de "La porta rossa 2", Vanessa ha scoperto troppo tardi che la sua confessione fatta in tribunale potrebbe finire per complicargli ulteriormente la vita. La prima di queste conseguenze si palesa sotto forma della Durante, che chiede alla giovane di contattare lo spirito di suo figlio Raffaele, morto in circostanze misteriose nel corso della prima stagione della serie.

Dopo aver incontrato la Durante, Vanessa si reca al bar dove lavora Eleonora e lì fa amicizia con un cameriere di nome Federico, che si scopre essere un medium come lei. Il giovane, infatti, spiega a Vanessa che non si può soltanto parlare con i morti o comunicare con loro, ma è possibile anche richiamarli quando si ha bisogno della loro presenza. Nel frattempo, Paoletto e Stella decidono di indagare sull'aggressione di cui è stato vittima Filip, ma le cose fra di loro non vanno nel migliore dei modi. Paoletto, infatti, è convinto che sia stata Stella a istigare sua moglie, gravemente ammalata, a suicidarsi. L'uomo accusa la giovane di aver dato a Daria delle pillole, che la donna ha poi ingerito per togliersi la vita.

La convinzione di Paoletto e le continue discussioni che ha con lui, portano Stella a meditare di abbandonare il commissariato in cui lavora attualmente per trasferirsi in un altro. Paoletto, invece, reagisce ai problemi con Stella gettandosi tra le braccia di Lucia.

La fine di Lucia

Lucia rimane sconvolta dal suicidio del suo fratellastro Nikolic, membro della Confraternita. La morte di quest'ultimo la mette talmente in agitazione che la donna decide di indagare per conto suo sulla Fenice, per capire cosa stia veramente succedendo attorno a lei e nella setta. Nel frattempo, Silvestrin la invita a raggiungerlo nella Grotta Gigante, Lucia non si rende conto della trappola e così viene sopraffatta dall'uomo.

Nel frattempo, Leonardo Cagliostro si rende conto che qualcosa non va e si dirige verso la Grotta Gigante, ma arrivato in loco non riesce a salvare Lucia perché viene richiamato da Vanessa. La giovane medium, infatti, mette in pratica i consigli di Federico e richiama a sé l'anima del commissario, senza sapere che la sua decisione sarà fatale per Lucia.