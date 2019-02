Annuncio

Dopo il grandissimo successo de "La stagione della caccia", sui canali Rai arriva un'altra serie ispirata a famosi personaggi della letteratura italiana, intitolata "Il nome della rosa". Lunedì 4 marzo, infatti, verrà trasmessa in prime-time su Rai 1 la prima puntata della fiction basata sul romanzo capolavoro di Umberto Eco.

Anticipazioni

Le anticipazioni de "Il nome della rosa" segnalano che le vicende avranno inizio nel 1327 quando l'Italia si troverà coinvolta in una serie di conflitti in cui il Papa e l'Imperatore si contenderanno il potere dello Stato. In questo clima di incertezza e di instabilità politica, Adso si troverà a combattere una guerra esistenziale dentro di sè. Il giovane, infatti, sarà sempre più combattuto se seguire i suoi sogni e diventare un ecclesiastico o accettare il volere del padre, un barone tedesco, e diventare un comandante militare.Tutta la confusione di Adso però scomparirà il giorno in cui incontrerà Guglielmo Baskerville, un frate francescano grande appassionato di cultura e libri.

Sarà proprio lui a convincere Adso a seguirlo in un'abbazia molto nota per la sua biblioteca ben fornita. Così i due si metteranno in cammino verso l'abbazia, ove giungeranno dopo un viaggio lungo e movimentato.

Giunti al sito religioso, Adso e Gugliermo chiederanno ospitalità ai frati e la otterranno. All'inizio del loro soggiorno le cose andranno nel migliore dei modi ma poi tutto precipiterà a causa della morte di un monaco di nome Adelmo. Quest'ultimo, infatti, sarà assassinato all'abbazia, e la sua scomparsa farà scoppiare una vera e propria caccia all'uomo per scoprire chi ha commesso il barbaro omicidio. Perché è stato ucciso un uomo di chiesa che apparentemente non avrebbe potuto nuocere a nessuno? Mentre questi enigmi tormenteranno i giorni degli abitanti dell'abbazia, la guerra tra l'Imperatore e il Papa non cesserà di infervorare gli animi di chi accetta la ricchezza e il lusso in cui vivono gli uomini di chiesa e chi invece non tollera tanta opulenza ostentata in nome di Dio.

Cast e durata della serie

La serie è composta da 4 puntate, che verranno trasmesse ogni lunedì sulla rete ammiraglia dal 4 al 25 marzo. Il cast di questo nuovo capolavoro Rai è composto principalmente da John Turturro, che interpreterà Guglielmo da Baskerville, e Damian Hardung, che vestirà i panni del protagonista della storia, Adso. A completare il cast poi ci saranno: Rupert Everett, Fabrizio Bentivoglio, Michael Emerson, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano fresi, Roberto Herlitzka, Alessio Boni, Sebastian Koch e James Cosmo.