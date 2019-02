Annuncio

Alessia Marcuzzi ha condotto ieri 27 febbraio la settima puntata de L'Isola dei Famosi, nella quale non sono mancate sorprese e nuovi litigi tra i naufraghi. Gli spunti di cui parlare in collegamento con l'Honduras sono stati numerosi, a partire dalle novità relative al rapporto tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, passando per il possibile flirt tra Paolo Brosio e Sarah Altobello, senza dimenticare i diverbi nati tra Jo Squillo e Marina La Rosa. Ma la puntata ha anche sancito il nome del nuovo eliminato e stabilito i concorrenti a rischio eliminazione in vista della puntata del lunedì 4 marzo. Il Reality Show, infatti, cambierà nuovamente giorno di programmazione a partire dall'ottavo appuntamento.

Considerando che anche il mercoledì non ha portato fortuna e gli ascolti sono stati nettamente inferiori alle aspettative, Mediaset ha deciso di anticipare il format al lunedì sera, dandogli il difficile compito di confrontarsi con la fiction di Rai 1 "Il nome della rosa" (che esordirà proprio il prossimo 4 marzo).

Eliminate le sorelle Mihajlovic

Il resoconto della settima puntata dell'Isola dei famosi 2019 parte con un diverbio che ha coinvolto Jeremias Rodriguez. Quest'ultimo in settimana ha cercato di mantenere l'equilibrio tra Soleil Sorgè e i propri compagni, ma gli attacchi degli altri naufraghi in merito alla questione "lumache" lo hanno spinto a prendere una decisione importante: in futuro terrà solo per sé e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne il prelibato cibo.

L'argentino si è quindi confrontato con Paolo Brosio, accusandolo di darsi da fare soltanto davanti alle telecamere. È arrivato poi il momento della proclamazione del nuovo eliminato. In nomination si trovavano le sorelle Mihajlovic, Luca Vismara e Riccardo Fogli. Nonostante quest'ultimo in settimana avesse dichiarato di essere ormai giunto allo strenuo delle forze, il pubblico ha deciso di fargli proseguire l'avventura nel programma. Le eliminate della puntata, infatti, sono state Viktorija e Virginia Mihajlovic. Come accaduto le scorse settimane per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, le due ragazze sono state condotte nell'Isola che non c'è, ma hanno deciso di non accettare la proposta e tornare a casa.

Le nomination della settimana

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Jo Squillo, che si è sentita tradita da Marina La Rosa, l'appuntamento di ieri con l'Isola dei famosi è proseguito con lo scontro tra Soleil Sorgè e Aaron Nielsen, che si sono contesi il titolo di leader sfidandosi alla prova del fuoco. La vittoria e la successiva nomina è andata a Soleil, che è quindi risultata immune dalla possibile nomination dei compagni. Dopodiché Alessia Marcuzzi ha indagato su un’altra possibile coppia, poiché Sarah sembrava molto attratta da Brosio: lui si è detto lusingato dalla corte faticando a nascondere un certo imbarazzo. È quindi arrivato il momento dei nomi dei concorrenti a rischio televoto. Ogni naufrago ha fatto palesemente la propria scelta, che alla fine ha portato in nomination Luca Vismara, Marina La Rosa e Jeremias Rodriguez. L'esito del giudizio del pubblico da casa verrà reso noto lunedì 4 marzo in prima serata su Canale 5.