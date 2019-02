Annuncio

Annuncio

Anche per Luigi Mastroianni è giunto il momento della tanto attesa scelta, che gli spettatori e fan di Uomini e donne avranno modo di vedere in onda il prossimo venerdì in prime time, nel corso del terzo e ultimo appuntamento speciale serale con la trasmissione di Maria De Filippi. Intanto, però, arrivano già i primi spoiler su quello che è successo all'interno della famosa villa, compreso il nome della corteggiatrice che alla fine Luigi avrebbe scelto come nuova fidanzata da conoscere fuori dagli studi televisivi di Canale 5.

Arriva la scelta finale di Luigi Mastroianni a Uomini e donne

Gli spoiler che arrivano da Il Vicolo delle news riguardanti la scelta finale di Luigi Mastroianni a Uomini e donne, rivelano che il tronista siciliano indeciso fino all'ultimo, avrebbe preferito coronare il suo sogno d'amore con la bella Irene, la corteggiatrice che in questi mesi è sempre stata presente, malgrado i problemi e qualche momento di tensione con lo stesso Luigi.

Annuncio

Sempre stando alle anticipazioni che arrivano in queste ore riguardanti la prossima puntata dello speciale di Uomini e donne in prime time, apprendiamo che l'esito di questa scelta sarebbe stato positivo, dato che Irene avrebbe risposto sì alla proposta di fidanzamento del tronista siciliano. I due, quindi, sono andati via insieme dalla villa della trasmissione di Maria De Filippi, pronti a prendere in mano le redini della loro relazione.

E così anche per Luigi, dopo la cocente delusione che ha ricevuto in seguito alla scelta finale di Sara Affi Fella, sarebbe giunto il momento del riscatto personale, anche se il suo trono non è stato tra i più apprezzati di questa edizione. In molti, infatti, hanno accusato il ragazzo di essere soporifero e di non aver messo in mostra il suo carattere, così come avrebbe dovuto fare.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel prossimo speciale di U&D ci sarà anche la scelta finale di Ivan

Alla scelta di Luigi saranno presenti anche ex volti della trasmissione di Canale 5, primo fra tutti Giordano Mazzocchi, amico intimo del tronista siciliano che con lui ha condiviso gioie e dolori di questo percorso. Nel corso della prossima puntata dello speciale Uomini e donne in prime time verrà trasmessa anche la scelta finale di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo che abbiamo conosciuto come tentatore a Temptation Island Vip. Insomma un appuntamento assolutamente da non perdere con Uomini e donne, fissato per venerdì 1 marzo su Canale 5 alle 21:30