Sara Affi Fella è, ormai, tornata alla vita di tutti i giorni. Ha riaperto il profilo Instagram con un nuovo account ed ha ripreso in mano la sua quotidianità. Ad ogni modo, però, l'ex tronista di Uomini e Donne continua a generare molto scalpore. Attraverso il social Instagram, infatti, ha chiesto ai follower di farle delle domande. Una tra queste faceva riferimento alla storia dell'armadio. Un utente, infatti, le ha chiesto: "Cos'hai nell'armadio?" La ragazza, in modo alquanto ironico, ha risposto: "Solitamente i vestiti, però a volte ci metto dentro anche le persone". A completare la frase anche delle emoticon con le faccine sorridenti.

La storia dell'armadio e l'ironia di Sara Affi Fella su Instagram in merito alla vicenda

La questione dell'armadio ha generato davvero molto scalpore.

Nel caso specifico, infatti, si fa riferimento al momento in cui Luigi Mastroianni decise di fare una sorpresa a Sara recandosi improvvisamente a casa sua. La ragazza, però, era in compagnia di Nicola Panico, il suo segreto fidanzato. Per questo motivo, chiese al ragazzo di nascondersi dentro l'armadio onde evitare di farsi scoprire. Da quel momento in poi si è sollevato un polverone non indifferente. Sulla vicenda si è ironizzato moltissimo. Alcune persone, però, sono state molto male per questo, specie i protagonisti e le rispettive famiglie. La battura di Sara Affi Fella sulla storia dell'armadio, perciò, ha un po' lasciato senza parole. Il pubblico da casa, infatti, è rimasto un po' stupito dal vedere la leggerezza con cui l'ex tornista di Uomini e donne trattasse l'argomento.

Ad ogni modo, chi è rimasto maggiormente turbata dalla vicenda è stato Nicola Panico.

Nicola Panico sbotta sui social contro l'ironia di Sara

L'ex di Sara Affi Fella, infatti, non ha gradito minimamente l'ironia di Sara. Il calciatore ha accusato la sua ex di aver mostrato pochissimo tatto verso una questione che, tempo fa, ha generato un forte malessere. Tante persone sono, infatti, rimaste molto ferite dalla questione, pertanto, ironizare in un modo così superficiale non è stata certamente una scelta saggia. Il ragazzo ha detto: "Gradirei rispetto per questo argomento". Ad ogni modo, la Affi Fella ha preferito non rispondere in merito alla questione, almeno per il momento, La ragazza ha, infatti, deciso di pubblicare sul suo nuovo profilo Instagram un contenuto completamente diverso rispetto alla questione di cui sopra.