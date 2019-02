Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e le anticipazioni che arrivano dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi rivelano che questa sera 22 febbraio verrà trasmesso un nuovo appuntamento speciale in prima serata, dedicato questa volta alla scelta finale di Lorenzo Riccardi. Anche lui, dopo un percorso decisamente turbolento, che ha messo a dura prova le sue corteggiatrici, si congederà dalla trasmissione rivelando il nome della persona con la quale intende poter costruire un futuro fuori dagli studi televisivi di Canale 5.

Uomini e donne, le anticipazioni dalla villa: Lorenzo incontra Gemma Galgani, poi sceglie Claudia

Le anticipazioni che arrivano dalla villa di Uomini e donne rivelano che il soggiorno non sarà affatto facile per il tronista con le due pretendenti Giulia e Claudia, al punto che ci saranno anche dei momenti di tensione, durante i quali sceglierà di abbandonare la villa e quindi di non vedere le ragazze.

Annuncio

Tra i momenti particolarmente attesi di questa puntata vi è anche quello dell'incontro con Gemma Galgani: la dama del trono over, infatti, partecipa alle puntate della villa nelle vesti di consigliera sentimentale, pronta ad ascoltare i tronisti prima del fatidico momento della scelta finale.

Chi riuscirà ad avere la meglio tra Giulia e Claudia? Gli spoiler che arrivano dalla registrazione della villa ci fanno sapere che ad avere la meglio tra le due pretendenti sarebbe stata la bella Claudia, la quale alla fine sarebbe riuscita a far breccia nel cuore del tronista milanese.

Si pensa già alle prossime scelte di Uomini e donne

In questo caso, quindi, l'esito della festa finale organizzata da Valeria Marini dovrebbe essere positivo e per la prima volta dovremmo vedere come verrà strutturata e cosa succederà con tutti gli invitati che prenderanno parte alla cerimonia, dove ci saranno anche i volti noti di Uomini e donne come ad esempio Tina Cipollari, Gianni Sperti e Giulia De Lellis.

Annuncio

I migliori video del giorno

E così per Lorenzo, a differenza di Teresa, arriverà il lieto fine per quest'avventura ma intanto si pensa già a quella che sarà la prossima scelta a Uomini e donne. Le anticipazioni ufficiali sul programma, infatti, rivelano che il prossimo venerdì 1° marzo andrà in onda la terza e ultima puntata speciale del dating show in prime time, dedicato alla doppia scelta che vedrà protagonisti Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Intanto sono stati presentati i nuovi tronisti di questa edizione, tra cui spicca la sorella di Chiara Nasti che ha già fatto molto discutere sui social.