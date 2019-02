Annuncio

Youma Diakite ha lasciato L’Isola dei Famosi per motivi personali. Il ritiro della statuaria modella arriva dopo l’addio di Francesca Cipriani, in gara come 'polena', e l’abbandono di John Vitale. L'abbandono della quarantasettenne malese potrebbe non essere l’ultimo. Paolo Brosio ha manifestato ai compagni di squadra la volontà di lasciare il Reality Show per le problematiche causate dai mosquitoes . Neanche il trasferimento su l’isola dei pirati ha risollevato il morale del giornalista visibilmente sofferente per il bruciore provocato dalle punture dei fastidiosi insetti.

Prima di prendere una decisione definitiva il sessantaduenne di Asti è stato sottoposto ad una nuova visita medica.

L'addio di Youma Diakite: 'Mio figlio ha preso troppo male questa cosa'

Nel frattempo Youma Diakite ha lasciato definitivamente L’Isola dei Famosi.

Dopo aver conquistato la stima dei compagni per la dinamicità mostrata in questa fase iniziale del reality show, l’attrice ha annunciato l’abbandono per motivi personali. Nello specifico la malese ha confidato a Marco Maddaloni di aver ricevuto una comunicazione che la costringeva a rientrare immediatamente a casa. “Niente di grave, ma arriva il punto che comprendi che il gioco finisce perché ci sono delle persone che soffrono e mio figlio ha preso troppo male questa cosa” - ha spiegato Youma. Quest’ultima non ha nascosto di essersi legata in particolar modo ad alcuni naufraghi.

“Porterò sempre nel cuore Marco, Abdelkader e Aaron”. Prima di lasciare l’Honduras la modella ha ricevuto l’abbraccio di Maddaloni. “Oggi l’isola perde una grande naufraga”.

La sofferenza di Paolo Brosio: 'Non ce la faccio ad andare avanti'

I mosquitoes continuano a tormentare Paolo Brosio che è sul punto di alzare bandiera bianca.

“Non ce la faccio, mi hanno punto in tre secondi dieci volte. Non ce la faccio ad andare avanti così, sto male: cento guariscono e duecento ne arrivano”. Di fronte alle sofferenze del compagno di avventura Ghezzal l’ha invitato a prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro. “Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita. Mi sembra di gettare la spugna ma c’è di mezzo la mia salute” - ha precisato il sessantaduenne. Da parte sua Kaspar Caparroni, durante un confessionale, ha espresso seri dubbi sul fatto che Brosio riesca a resistere fino alla prossima diretta de L’Isola dei Famosi. “Il dolore è forte così come il prurito e la gamba è tutto un edema”.

Alla fine il giornalista ha lasciato l’isola dei pirati per accertamenti medici. Bisognerà attendere le prossime ore per comprendere se l’avventura honduregna del conduttore televisivo proseguirà o si interromperà prematuramente.