Mahmood, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, continua ad essere al centro del gossip e in queste ore sul web e sui social non si fa altro che parlare della sua presunta omosessualità. C'è, infatti, chi sostiene che in realtà il cantante possa essere gay, anche se fino a questo momento non ha mai fatto una dichiarazione ufficiale da questo punto di vista. In una recente intervista al Corriere della Sera, Mahmood ha voluto fare un po' di chiarezza su tutti questi rumors che circolano sulla sua presunta omosessualità.

Sanremo 2019, il vincitore Mahmood fa chiarezza sulla sua presunta omosessualità

Nel dettaglio, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ha dichiarato che lui non ha mai detto di essere gay, aggiungendo poi che la sua è una generazione che se ne frega del fatto che una persona possa amare un altro oppure un'altra del suo stesso sesso.

Al tempo stesso, però, ha ammesso di essere fidanzato senza specificare chi sia il fortunato oppure la fortunata.

Il giovane cantante, poi, ha aggiunto che troverebbe poco educato se in un'intervista alla domanda 'Sei fidanzato?' gli venisse poi chiesto di specificare se di un uomo oppure di una donna. Insomma il vincitore del Festival sembra essere stato molto chiaro e ha lasciato intendere apertamente che al momento non intende sbilanciarsi più di tanto sulla sua vita privata e quindi non intende rivelare i suoi orientamenti sessuali.

In un'altra intervista rilasciata in questi giorni sulle pagine de 'Il Fatto Quotidiano', invece, Mahmood ha ammesso che non si pone il problema da questo punto di vista e ha parlato anche del coming out, ritenendo che per lui può essere definito come un qualcosa di retrogrado.

Il motivo? Secondo il vincitore di Sanremo, l'idea del coming-out è come una sorta di passo indietro, dato che in questo modo si presuppone la necessità di fare una distinzione tra eterosessuali e omosessuali. E poi ancora ha aggiunto che se una persona va a letto con un uomo oppure una donna, non deve fregare niente a nessuno.

E così si può dire che invece si spegnere le fiamme su questi rumors che circolano sulla sua presunta omosessualità, Mahmood in questo modo non ha fatto altro che gettare altra benzina sul fuoco. Intanto si gode lo straordinario successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Il suo singolo 'Soldi' è al momento il brano più scaricato su I-Tunes da svariate settimane, ma anche uno dei più trasmessi alle radio e dei più ascoltati su Spotify.