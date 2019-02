Annuncio

Il ciclone Soleil Sorge non passa affatto inosservato a L'Isola dei Famosi 2019. In questi giorni, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne sta tenendo banco in spiaggia per la sua bollente storia d'amore con Jeremias Rodriguez. I due dopo un timido avvicinamento iniziale, si sono poi lasciati andare alla passione travolgente scambiandosi dei baci super-infuocati. Ma il comportamento di Soleil ha attirato non poche critiche all'esterno, tra cui le dure frecciatine dell'ex naufraga Elena Morali, la quale si è scagliata duramente nei suoi confronti su Instagram.

Le critiche di Elena Morali contro Soleil Sorge a L'Isola

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Elena ha mosso delle critiche nei confronti della bella Soleil dicendo che non si rende conto del fatto che sta diventando ridicola su L'Isola dei famosi.

"Si sta ridicolizzando facendosi anche i granchi" - ha dichiarato la Morali, la quale ci è andata giù pesante nei confronti dell'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.

In queste settimane, infatti, la bella Soleil si è messa in mostra non soltanto per il suo fisico scultoreo, con il quale ha fatto perdere la testa ad un bel po' di maschietti presenti su L'Isola dei famosi, ma anche per il modo di fare con il quale ha dimostrato di voler stare al centro dell'attenzione. E, ovviamente, le critiche non sono mancate tra cui quelle dell'ex naufraga dell'Isola dei famosi. Ma in queste ore Elena Morali ha avuto da ridire anche nei confronti di altri due attuali concorrenti del reality show di Canale 5.

L'ex naufraga: 'E' un cast di morti in piedi'

La prima è stata Giorgia Venturini di cui ha ammesso che non sa il motivo per il quale sia stata scelta come concorrente di questa edizione. In seguito le ha lanciato un'ulteriore frecciatina dicendo che l'unica cosa che sa di lei è che amica di Nicole Minetti. Critiche anche nei confronti di Luca Vismara, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso la Morali ha ammesso di non sapere il motivo della sua partecipazione al reality show.

Insomma il cast di questa Isola dei famosi è stato bocciato 'in toto' dall'ex naufraga che lo ha definito un "cast di morti in piedi". Nonostante le critiche, però, va detto che l'ultima puntata dell'Isola ha riacquistato nuovamente ascolti e il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha quasi sfiorato la soglia dei 3 milioni di spettatori arrivando a toccare quasi il 18% di share con picchi di oltre il 22-24%.