Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019 con Alessia Marcuzzi, trasmessa eccezionalmente di domenica. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire le novità riguardanti il Divino Otelma, protagonista di un brutto incidente che lo ha visto protagonista nel corso della puntata precedente ad opera di Francesca Cipriani. Il Divino, per fortuna, si è ripreso e ha annunciato il suo ritorno in gara mentre la Cipriani ha spiazzato tutti annunciando il suo ritiro dal gioco.

Il Divino Otelma rivela di stare bene dopo l'incidente all'Isola

Partiamo, però, dalle notizie che riguardano il Divino Otelma, il quale dopo il brutto incidente della scorsa settimana è stato prontamente portato in ospedale in Honduras per essere sottoposto ai dovuti accertamenti medici.

Il Divino ha riportato un taglio sulla fronte, il quale ha reso necessario un ricovero di qualche giorno in ospedale ma, come è stato svelato ieri sera nel corso della puntata dell'Isola dei famosi, Otelma si è ripreso e, sebbene i medici vogliano tenerlo ancora un po' sotto osservazione, dovrebbe tornare in gara nelle prossime giornate.

Lo stesso Otelma ha realizzato un filmato dove annunciava di stare bene e a proposito dell'incidente ha parlato di 'forze nefaste, regredienti, introflesse' capitanate da un soggetto di genere femminile con consistenti protuberanze carnose. Un gioco di parole che rispecchia alla perfezione il modo di essere del Divino, il quale però sembra non essersela presa più di tanto nei confronti della Cipriani.

Francesca Cipriani si ritira dall'Isola

Ma il vero colpo di scena della puntata di ieri dell'Isola dei famosi, ha avuto come protagonista proprio la bella Francesca, la quale nel bel mezzo della diretta ha annunciato il suo ritiro dalla gara. L'ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola stessa, ha ammesso che, a distanza di pochi mesi dalla sua prima avventura nel reality show della sopravvivenza, sente di aver capito che questa Isola non potrebbe darle niente di nuovo e quindi ha preferito mollare la presa.

La prossima settimana, quindi, la Cipriani tornerà in Italia e potrà raccontare la sua avventura in studio ad Alessia Marcuzzi.

Intanto dal punto di vista degli ascolti, il cambio programmazione sembra aver aiutato un po' l'Isola che ieri sera è stata vista da una media di oltre 2.7 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 14% di share.