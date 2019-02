Annuncio

Nella serata tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, è andata in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che ha visto Taylor Mega abbandonare definitivamente il gioco dei naufraghi, nonostante in studio Alessia Marcuzzi abbia ammesso che le avrebbe fatto piacere se Taylor fosse rimasta al reality-show. La nuova diretta del gioco honduregno è diventata virale online, per via di una brutta caduta che ha visto protagonista il Mago Otelma nella prova delle 'Polene', insieme a Francesca Cipriani.

Quest'ultima si è scusata per l'inconveniente.

Francesca Cipriani e la caduta del Mago Otelma: il video diventa virale

Il nuovo appuntamento televisivo de L'Isola Dei Famosi, andato in onda nella serata dello scorso giovedì, può dirsi ricco di colpi di scena.

A catalizzare l'attenzione del popolo della rete e dei quotidiani è nelle ultime ore la brusca caduta che ha visto protagonista il Mago Otelma, per via di una violenta spinta subita da parte dell'ex-naufraga Francesca Cipriani. Nello specifico, in diretta dall'Honduras, i due, il Mago Otelma e Francesca Cipriani, sono sbarcati per compiere la prova delle 'Polene', che avrebbe poi consentito ai naufraghi di poter godere di una lauta ricompensa, dopo aver trascorso dei giorni all'insegna del digiuno. La prova corporale in questione prevedeva che 'le Polene' si mobilitassero a lanciare con una fionda delle polpette pregne di sugo di pomodoro, lo stesso sugo che avrebbe condito la 'ricompensa' in cibo stabilita per i naufraghi, e che questi avrebbero ottenuto qualora la prova avesse avuto esito positivo.

Ma la prova ha visto il 'Divino' alias Mago Otelma cadere in malo modo a terra, a causa di una spinta di Francesca Cipriani. Un momento televisivo quest'ultimo che è finito nel giro di pochi minuti tra i trend-topics di Twitter e che ha letteralmente diviso il popolo della rete: da una parte c'è chi irride lo spiacevole inconveniente che ha investito il Divino, dall'altra parte c'è chi come il giornalista Davide Maggio si scaglia contro la derisione mediatica di quanto è accaduto ai danni del Mago Otelma.

''Ma che ca**o c'hanno da ridere in studio? Si è spaccato la testa e ridono'', ha trascritto sul suo profilo Twitter il noto giornalista e blogger, Davide Maggio, insorgendo contro l'irrisione generale del momento televisivo più discusso in rete nelle ultime ore. Durante il nuovo daytime settimanale, Francesca Cipriani si è detta dispiaciuta per quanto è accaduto al Divino.