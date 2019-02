Annuncio

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi che ha registrato 2 ritiri ed altrettante new-entries. Ad abbandonare il reality-show è stata anche la protagonista della spinta che la settimana scorsa aveva provocato la caduta fatale de Il Divino alias il Mago Otelma, il quale è tuttora in convalescenza. Francesca Cipriani non è la sola ad aver abbandonato la sua avventura in Honduras; prima di lei, l'ormai ex-naufrago galeotto, John Vitale, si è detto amareggiato per il commento offensivo destinato recentemente a Barbara D'Urso online che ha scatenato un vespaio di polemiche ed ha dunque deciso di lasciare il gioco.

L'arrivo di Stefano Bettarini e Jo Squillo

Iera sera, dunque, è stato mandato in onda il terzo appuntamento televisivo de L'Isola Dei Famosi, il reality-show targato Mediaset giunto alla sua quattordicesima edizione consecutiva.

Una diretta che può dirsi ricca di colpi di scena. La prima puntata domenicale de L'Isola ha registrato quattro novità. Nello specifico a sbarcare in Honduras sono stati due nuovi naufraghi: Stefano Bettarini è subentrato all'infortunato Jeremias Rodríguez, mentre Jo Squillo non si era presentata alla partenza con gli altri concorrenti a causa della recente perdita di entrambi di genitori, un doppio lutto che ha colpito la cantante a pochi giorni di distanza, qualche settimana prima dell'inizio del reality. Due nuovi vip che sbarcano e, di contro, due che decidono di lasciare il gioco di propria volontà. Si tratta di John Vitale e Francesca Cipriani, quest'ultima nella seconda diretta aveva provocato il tanto discusso infortunio subito da Otelma. Marco Maddaloni è riuscito a battere Aaron Nielsen nella prova del fuoco, ed è diventato il nuovo leader del gruppo.

Il judoka ha portato con sé sull’isola dei pirati Aaron, Youma, Diakite, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni e Ghezzal.

Il televoto-lampo, avvenuto tra Demetra Hampton e Grecia Colmenares, ha visto l'ex regina delle telenovelas avere la meglio. Elminata dunque la Hampton che ha avuto modo di sfoggiare su L'Isola Dei Famosi diversi outfit targati 'Tentazioni by Cinzia Diddi', il noto brand di alta moda made in Italy che ha vestito Ilary Blasi nella terza edizione del Grande Fratello Vip. I nuovi nominati de L'Isola Dei Famosi sono Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e, nuovamente, Grecia Colmenares.

Sollievo per l'aumento di share

La quarta puntata consecutiva de L'Isola Dei Famosi andrà in onda su Canale 5 e in prima serata domenica 10 febbraio. Intanto la terza puntata ha registrato una ripresa nei dati Auditel: nello specifico, L’Isola dei famosi ha visto la rete Mediaset prevalere sulla Rai, battendo – anche se di poco – Che tempo che fa (che ha registrato uno share pari al 13,7% nella prima parte e 12,4% nella seconda). Il programma di Alessia Marcuzzi, invece, è riuscito a totalizzare il 14% di share.