Clima teso in queste ore sulle spiagge dell'Isola dei Famosi 2019, dove abbiamo visto che molti dei naufraghi in gara hanno puntato il dito contro la bella Soleil Sorge, l'ex protagonista di Uomini e Donne che sta portando un bel po' di scompiglio nel Reality Show. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la ragazza, che tuttavia ad oggi è una delle pochissime concorrenti (se non l'unica!) che riesce a rendere 'frizzante' in clima in Honduras. Tra i naufraghi che si sono schierati contro di lei vi è anche Ariadna Romero, la quale si è lasciata andare a delle espressioni molto forti e offensive nei suoi confronti

Lo scontro tra Soleil e Ariadna all'Isola dei Famosi: volano parole grosse tra le due naufraghe

Nel dettaglio abbiamo visto che Ariadna ha puntato il dito contro Soleil, dicendole che in realtà è soltanto una bimba viziata che ad oggi non sa ancora cosa sia la vita.

'Io sono vera, sono di pancia e te lo dico in faccia', ha proseguito Ariadna fino ad arrivare al colpo basso che ha sferrato nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e Donne, dicendole che in realtà era 'falsa come la me…'.

'Mi fai schifo, sfigata di me..., Vaf.......', ha chiosato la Romero nel suo durissimo sfogo contro Soleil, la quale poi in confessionale si è sfogata dicendo di essere stata nuovamente assalita da quella che ormai lei ha definito la 'gang del bosco'. La ragazza ha raccontato di aver ricevuto una serie di attacchi da parte degli altri naufraghi componenti di questa gang che secondo lei, covavano dentro già da un po' di tempo.

Anche Luca e Marina La Rosa si schierano contro Soleil all'Isola

Ma la bella Ariadna Romero non è stata l'unica naufraga di questa edizione che ha puntato il dito contro la bella Soleil.

Nei giorni scorsi, infatti, anche il cantante Luca Vismara l'aveva accusata di essere una persona falsa, così come ha fatto Marina La Rosa, la quale però ne ha parlato alle spalle della ragazza e non ha avuto il 'coraggio' di dirle in faccia queste cose così come ha fatto Ariadna in queste ore.

Insomma il prossimo mercoledì, durante la nuova puntata dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5, ci sarà sicuramente da parlare e c'è da scommettere che i riflettori verranno posti proprio su questa nuova accesissima discussione che vede coinvolta l'ex protagonista di Uomini e Donne, poco amata dal gruppo di isolani ma sostenuta dal pubblico da casa che vuole vederla arrivare fino alla fine di questa edizione poco fortunata del reality show Mediaset.