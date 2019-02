Annuncio

Annuncio

Mahmood è stato incoronato vincitore della 69^ edizione del Festival di Sanremo. Tra contenti e scontenti ancora oggi si parla della sua vittoria. In queste ore sul web è diventato virale un video in cui una giornalista fa una vera e propria gaffe nei confronti del cantautore italo-egiziano.

L'intervista al rapper risale al mese di dicembre, ma è stata ripescata da alcuni utenti del web. Nel video pubblicato da qualche ora su Twitter si sente la giornalista chiedere al cantante: "Cos'è che ti manca di più del tuo Paese?" Alla domanda la risposta di Mahmood è stata piuttosto esemplare: "Il mio paese è l'Italia sai? Sono nato e cresciuto qua". In un secondo momento tra l'imbarazzo della donna, il cantante ha rincarato la dose affermando di essere stato in Egitto solamente due volte nel periodo estivo.

Annuncio

- Cosa c'è che ti manca un po' del tuo paese?



- Il mio paese è l'Italia, sai? pic.twitter.com/8QxereQnMo — Sara 🍃 ⅘ ❀ (@colpadelvento) 20 febbraio 2019

Il vincitore della kermesse canora dedicata alla musica italiana è nato e cresciuto in Italia. La sua mamma è di orgini sarde e suo padre è egiziano, ma è nato e cresciuto nella periferia milanese di Gratosoglio. Nei suoi brani, Mamhood rimarca proprio la mancanza di essere cresciuto senza un padre al suo fianco ed il disagio per aver vissuto in un ambiente piuttosto difficile.

Eurovision: 'Soldi' cambierà

Mahmood ospite dell'emittente radiofonica Radio Italia ha rilasciato una lunga intervista. In primis il rapper ha dedicato la vittoria di Sanremo alla mamma: "Mi ha sempre sostenuto fin da piccolo.

Annuncio

I migliori video del giorno

È lei che mi pagava i corsi di musica". In merito al grande successo che sta riscuotendo, Alessandro ha confessato di non aspettarsi un successo del genere tanto da finire in cima alle classiche con il suo brano.

A proposito della canzone 'Soldi' il vincitore del Festival ha confessato che in vista dell'Eurovision in programma a maggio a Tel Aviv sta portando dei cambiamenti al pezzo ma senza svelare nessuna anticipazione. Per la prima volta sarà la città di Milano a rappresentare l'Italia al Festival. Nel frattempo oggi, è uscito il nuovo album di Mahmood dal titolo Gioventù Bruciata. Un mix di contaminazioni musicali dove la copertina ha trovato ispirazione dal film di James Dean. All'interno invece, ci sono dei riferimenti al genere Manga ed ai Pokemon, un mondo che sembra molto piacere al cantante.

Annuncio

Mahmood nonostante il grande successo ha detto ai microfoni radiofonici di essere rimasto con i piedi per terra e di non avere molto tempo per viaggiare perché la sua priorità rimane il lavoro.