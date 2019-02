Annuncio

Alessia Prete e Matteo Gentili sono in crisi. I due ex concorrenti del Grande Fratello 15, condotto da Barbara D'Urso, stanno attraversando un periodo complicato per la loro relazione sentimentale. La notizia si è diffusa la settimana scorsa, quando il calciatore ha eliminato da Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la torinese. Nelle ultime ore tutti si stanno chiedendo cosa sia davvero successo: i diretti interessati hanno fatto chiarezza sulle indiscrezioni che riguardavano la loro crisi.

Matteo Gentili rompe il silenzio sulla storia con Alessia Prete

È Alessia Prete a rompere il silenzio e a parlare per la prima volta della situazione con il Gentili. La giovane sui social ha rivelato di essersi incontrata con il calciatore a Viareggio per parlare della loro storia d'amore definita da lei 'delicata'.

Ha chiesto tempo ai suoi followers per definire meglio la situazione: 'In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto'. Dopo poche ore anche Matteo Gentili ha deciso di informare i suoi seguaci, spiegando che la decisione di cancellare le foto è stata presa con lo scopo di mandare un segnale alla studentessa. Un segnale che purtroppo non è arrivato come sperava. 'I nostri problemi nascono dalla distanza. Non siamo stati bravi a risolvere quei piccoli problemi che giorno dopo giorno sono poi diventati grandi', ha dichiarato il calciatore. Da queste parole, sembra che i due si siano presi una pausa di riflessione per vedere se le cose con il tempo possono essere aggiustate.

Alessia e Matteo: un amore forse al capolinea

Alessia Prete e Matteo Gentili si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello 15. I due giovani, dopo il reality, si sono frequentati nella casa più spiata d'Italia, dove è sbocciato un sentimento sempre più grande. Il giovane ha definito l'attuale partner una ragazza speciale, che l'ha conquistato fin dai primi momenti. Per questo, molti telespettatori che hanno seguito la storia si sono appassionati ai due e, ad oggi, sono davvero increduli per la loro separazione. Matteo ha deciso di tuffarsi in questa nuova relazione mesi dopo la rottura con Paola di Benedetto. Se all'inizio la distanza geografica tra i due, lei di Torino e lui di Viareggio, non sembrava essere un problema, forse in questo momento potrebbe essere uno motivi per il quale hanno deciso di allontanarsi.

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.