Taylor Mega, 25 anni, a seguito delle critiche subite soprattutto dopo la sua partecipazione al reality show L'Isola dei Famosi, ha deciso di rispondere a tutti coloro che l'hanno criticata negli ultimi tempi. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, la giovane imprenditrice ha esternato il suo bisogno di guadagnare almeno un milione di euro al mese. La cifra le permetterebbe di condurre una vita dignitosa.

Una dichiarazione che non è andata giù a molti. A dire il vero, le dichiarazioni della Mega non sono del tutto nuove, infatti risalgono a prima del suo approdo all'Isola dei famosi. Tuttavia, l'argomento è stato ripreso nel corso dello show di Barbara D'Urso. Ciò è bastato per far scattare numerosi insulti da parte degli haters nei confronti della 25enne. Alla fine, Taylor ha deciso di rispondere a chi l'ha criticata tramite alcune Instagram stories.

Taylor Mega: un milione di euro mensili sono la sua ambizione

L'affermazione di Taylor che ha indignato numerosi italiani è stata quella riguardante la sua 'necessità' di avere almeno un milione di euro mensili per vivere in maniera dignitosa. Queste dichiarazioni in realtà sono state rilasciate da Mega prima del suo approdo all'Isola dei famosi.

Tuttavia, la frase di Taylor è stata tirata di nuovo in ballo qualche giorno fa nel corso del programma Domenica Live. Tanto è bastato per far riaccendere la 'fiamma dell'odio' nei confronti dell'ex di Flavio Briatore. Per difendersi, Taylor si è servita, come detto, dei social network.

Strumenti social che da sempre le garantiscono un tenore di vita abbastanza elevato, in quanto la Mega li adopera prettamente per motivi professionali.

Sul suo profilo Instagram, la scorsa notte, la 25enne ha ribadito che non pensa che ci sia alcun male a voler guadagnare cifre esorbitanti come un milione di euro al mese.

Lo sfogo su Instagram

Tramite alcune Instagram stories, Taylor Mega ha voluto ribadire la sua posizione. La ragazza, rispondendo alle critiche degli haters, ha fatto l'esempio di qualcuno che sogna di vincere al Superenalotto. Taylor ha spiegato che, ragionando allo stesso modo di tali individui, chi sogna di vincere una cifra alta a tale gioco dovrebbe essere etichettato come 'materialista'. Un discorso che a suo dire non regge.

Taylor ha tenuto poi a precisare che è solita esternare ciò che sente e la sua ambizione rimane la stessa: riuscire a guadagnare un milione di euro ogni mese.

La ragazza è stata inoltre accusata di preferire i soldi alla felicità e all'amore. Lei ha risposto di non desiderare la felicità, poiché è già felice. Ha voluto invece ribadire che di soldi se ne possono avere sempre di più. L'imprenditrice ha poi chiesto ai suoi follower da quale parte stiano, in quanto le correnti di pensiero sono ben due: chi non si vergogna a esternare la propria fortuna e chi invece preferisce nascondere tutto per non essere giudicato.