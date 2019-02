Annuncio

Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera americana, 'Beautiful' capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani pronti a conoscere degli sviluppi intorno alla storia di Liam e Steffy. Quest'ultima non si rassegna all'idea di dover rinunciare all'amore per Liam ma diventa sempre più complesso il sogno della figlia di Ridge di costruire una famiglia con lo Spencer. Liam non riesce a dimenticare il tradimento subito dalla moglie e inoltre è entrata nella vita dell'uomo, Hope che ha finto di non provare dei sentimenti nei confronti del figlio di Bill. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a domenica 3 marzo svelano che Ridge prova a convincere Liam che sta commettendo un grave errore sposando Hope.

Wyatt, dal canto suo parla con Katie del suo dilemma in merito al modo in cui comportarsi nel rapporto con il padre. Bill, invece, ricorda a Steffy della loro storia invitando a iniziare la relazione ma la giovane donna non ha intenzione di rinunciare all'amore nei confronti di Liam.

Hope ringrazia la madre per aiutarla nel matrimonio con lo Spencer

Nel frattempo Hope decide di fare un ringraziamento alla madre per averle dato un aiuto nei preparativi per il matrimonio mentre Liam chiede a Wyatt se sia sicuro di quanto avvento tra Steffy e Bill. Il compagno di Katie accetta di raccontare delle bugie al fratello facendosi corrompere dal padre che distrae l'uomo attraverso regali e la promessa di avere una parte del patrimonio di famiglia.

Hope inizia a provare l'abito da sposa indossato da Brooke e prova emozione nel vedere Liam presentarsi all'appuntamento con il medico. Ridge (Thorsten Kaye) prova ad aprire gli occhi alla moglie spiegandole che Liam sta subendo una manipolazione perché il Forrester è sicuro che tra Steffy e Bill non ci sia una relazione. La figlia di Ridge s'impegna a spiegare al marito di non amare Bill ma il tentativo della donna si dimostra vano.

La figlia di Ridge fa un ultimo appello al marito

Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood), dal canto suo si appresta a svelare al marito il nome scelto per il bambino mentre Wyatt rimane risentito dall'improvviso apprezzamento nei suoi confronti da parte di Bill. Ridge, invece, non perde occasione per difendere la figlia dalle accuse mosse da parte di Brooke e Hope; Steffy fa un ultimo appello al marito invitando a rimanere con lei per il bene del figlio che sta per nascere.

Infine Justin vuole convincere Bill che Steffy è ancora innamorata di Liam.