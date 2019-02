Annuncio

Oggi, domenica 17 febbraio, ritorna in diretta Domenica Live, il programma domenicale di Barbara D'Urso a partire dalle 17.20. La conduttrice ha già pubblicato qualche anticipazione attraverso il suo profilo di Instagram. In studio ritornerà Paola Caruso, a poche settimane dalla nascita del primogenito Michele. L'ex bonas di Avanti un Altro, si ritroverà per la prima volta a faccia a faccia con la sua madre biologica. Sarà un momento davvero emozionante, dopo tutti questi anni di separazione tra le due. Già qualche settimana fa, durante Pomeriggio Cinque, la D'Urso annunciava di aver parlato con la presunta madre e l'intervista sarà mandata in onda questo pomeriggio. Inoltre la donna avrebbe confermato di volersi sottoporre al test di dna, per provare che è proprio lei la madre di Paola Caruso.

Inoltre ci sarà il consueto talk show dedicato al reality show "L'isola dei Famosi".

In studio arriverà il Divino Otelma con una busta choc. Il mago ha catturato l'attenzione dei media per la caduta a causa della spinta di Francesca Cipriani durante la prova ricompensa. Mentre le sue condizioni di salute sono stabili, molto probabilmente oggi assisteremo al primo confronto con la Cipriani.