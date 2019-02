Annuncio

Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo aver preso le distanze da Adrian, lo show di Adriano Celentano trasmesso per poche settimane in prime time su Canale 5 prima di essere sospeso. In un primo momento, infatti, la showgirl svizzera doveva essere la co-conduttrice dello show evento che ogni settimana doveva precedere la messa in onda del tanto atteso cartone 'Adrian', costato molti soldi a Mediaset. All'ultimo momento, però, la Hunziker fece un passo indietro e alla luce dei risultati d'ascolto e delle critiche sul cartone, ha ammesso di non essersi pentita di questa sua scelta.

La verità di Michelle Hunziker sull'addio ad Adriano Celentano

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la Hunziker ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere della Sera', nella quale ha sottolineato di essere una grandissima fan di Adriano Celentano e che quando è stata scelta dal suo 'clan' per la conduzione di questo show evento da Verona, si è catapultata ai suoi piedi, felice di poter presentarlo.

Peccato, però, che nei giorni che hanno preceduto la messa in onda della puntata d'esordio di Adrian su Canale 5, qualcosa sia andato storto. La showgirl svizzera, infatti, ha svelato di aver atteso per ore e ore nel teatro dove si sarebbe svolto lo show convinta che prima o poi sarebbe arrivato Celentano ma così non è stato.

Il Molleggiato si sarebbe presentato soltanto per pochi minuti ed è in quel contesto che la Hunziker gli chiese di presentarsi sul palco e di 'farsi vedere' dal suo pubblico che lo acclamava e richiedeva la sua presenza fissa. Peccato, però, che così non è stato. 'È stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare', ha dichiarato la showgirl sulle pagine del Corriere della Sera.

Le critiche della Hunziker ad Adrian

La Hunziker ha lanciato una frecciatina al Molleggiato anche in merito al flop di ascolti che ha registrato sia lo show che il cartone Adrian su Canale 5, rivelando che le dispiace molto per l'investimento di soldi fatto da Mediaset.

Nonostante tutto, però, la Hunziker ha ammesso di aver fatto la scelta giusta anche in merito ad alcune scene del cartone che non le sono piaciute.

Una fra tutte è stata quella in cui si vedevano due ragazze, molto sexy, che vengono aggredite da un gruppo di malviventi e in quel contesto il 'super eroe' Adrian si rivolge a loro dicendo che se avessero bevuto qualche bicchierino in meno i malviventi non avrebbero cercato di stuprarle. Messaggi incompatibili con Michelle, presidente dell'Associazione 'Doppia Difesa', che da anni difende le donne da qualunque tipo di violenza.