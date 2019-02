Annuncio

Nuove e avvincenti puntate della soap Beautiful attendono gli affezionati telespettatori anche la prossima settimana. Vedremo di seguito, cosa ci riportano le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda da domenica 17 a sabato 23 febbraio. Come abbiamo visto, Steffy e Liam hanno avuto un duro confronto dopo che il giovane Spencer ha saputo da Wyatt che la moglie intratterrebbe ancora una relazione con Bill. Liam non sa, però, che è tutta una montatura ordita dal padre per far sì che i due si lascino una volta per tutte. Vedremo, infatti, che il piano diabolico di Bill porterà i suoi frutti, dato che Liam, deluso e amareggiato, abbandonerà definitivamente Steffy e si consolerà con Hope, mentre Wyatt scoprirà di essere stato una pedina nelle mani del padre, il quale lo ha astutamente raggirato.

Beautiful, Wyatt scopre di essere stato raggirato da Bill

Nelle ultime puntate di Beautiful appena andate in onda, abbiamo visto come Wyatt sia inconsapevolmente caduto nella trappola del padre, il quale gli ha fatto credere che Steffy stia ancora intrattenendo una relazione con lui. Il giovane Spencer, che non vuole che il fratello soffra ancora per amore, rivelerà quanto scoperto a Liam il quale, come abbiamo visto, sarà sconfortato e non si capaciterà delle menzogne di Steffy. Tra Liam e Steffy ci sarà un duro confronto e a nulla varranno i tentativi della Forrester di far capire al giovane che è tutta una menzogna. I due, infatti, si lasceranno proprio come aveva pianificato Bill. Alla Spencer Pubblications, intanto, Wyatt ascolta (non visto), una conversazione tra Justin e Bill, da cui capirà di essere stato ingannato dal padre e che tutto ciò che ha rivelato Bill su lui e Steffy è solo una colossale bugia.

Anticipazioni puntate dal 17 al 23 febbraio: Wyatt, furioso con Bill, decide di affrontarlo

Wyatt non si capaciterà del fatto che proprio il padre abbia trovato il coraggio di prendersi gioco di lui, utilizzandolo come una pedina per dividere Liam e Steffy.

Wyatt, quindi, affronterà il magnate faccia a faccia minacciando di rivelare tutta la verità al fratello. Sarà, però, Bill, a sua volta, a minacciare il figlio, dicendogli che se rivelerà quanto accaduto, lo estrometterà dall'azienda, perdendo tutta l'eredità di famiglia. Wyatt, come vedremo, si confiderà con Katie, la quale inaspettatamente cercherà di dissuaderlo dal rivelare la verità a Liam, in quanto vuole che la nipote Hope abbia un'altra possibilità con lo Spencer.