L'esponente del trono over di Uomini e Donne Nino Castanotto è stato il protagonista di un nuovo servizio di Striscia la notizia. Il programma satirico di Antonio Ricci ha avvicinato l'imprenditore per chiedere spiegazioni di un'altra questione che va ad aggiungersi alle accuse di truffa verso alcuni suoi clienti ed ex dipendenti. In questa circostanza, infatti, l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto Castanotto per parlare della vicenda di un ristorante. Pare sia emerso che Nino abbia accumulato dei debiti anche nei confronti di alcuni membri dell'attività in occasione di una collaborazione. Ebbene, Nino Castanotto non è sembrato affatto propenso al dialogo al punto che ha aggredito la Petyx richiedendo l'intervento immediato dei Carabinieri.

Le accuse contro Nino Castanotto da parte di Striscia la notizia

Nino Castanotto di Uomini e donne continua ad essere al centro di una bufera mediatica senza precedenti.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il programma Striscia la Notizia ha diffuso un filmato in cui parlava una sua ex dipendente. La persona in questione accusava Castanotto di aver sottratto indebitamente denaro ad alcuni clienti della sua agenzia di viaggi e anche ad alcuni dipendenti. La donna confermava che l'uomo avesse con lei un debito di oltre 40 mila euro. Le dichiarazioni hanno fatto piombare immediatamente Nino al centro di un polverone senza precedenti. Da quel momento in poi, infatti, sono partite delle indagini ancora in corso. In quella occasione, Nino aveva smentito le accuse di quella donna definendola una pazza.

La questione del ristorante e l'aggressione di Nino a Stefania Petyx di Striscia

Ad ogni modo, a distanza di un po' di tempo, gli inviati di Striscia la Notizia hanno raggiunto nuovamente Nino per chiedergli spiegazioni su un'altra questione.

Al centro della bufera, questa volta, vi sono dei debiti contratti nei confronti di alcuni membri di un ristorante. Nino Castanotto, però, non ha reagito affatto bene e, dopo aver provato ad eludere il confronto, ha aggredito l'inviata Stefania Petyx di Striscia rompendo anche una telecamera. La situazione è divenuta così agitata al punto da richiedere l'immediato intervento dei Carabinieri. Dopo questa prima sfuriata, però, Nino ha poi deciso di accettare un piccolo confronto durante il quale ha chiarito di aver già sanato i debiti con i membri di tale ristorante per un ammontare pari a 5 mila euro.