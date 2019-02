Annuncio

L'Isola dei Famosi tornerà oggi, 27 febbraio, su Canale 5 per la settima puntata, condotta da Alessia Marcuzzi. Si tratterà dell'ultimo appuntamento in onda il mercoledì sera, giorno che non ha soddisfatto Mediaset dal punto di vista degli ascolti. Vista la cancellazione di Adrian, che tornerà sulla rete ammiraglia il prossimo settembre, dall'ottava puntata il Reality Show verrà spostato il lunedì sera, nella speranza di risollevare i dati auditel che ancora stentato a decollare. Anche il lunedì, giorno scelto a partire dal 4 marzo, potrebbe, però, causare più di qualche problema al format che dovrà scontrarsi con la fiction di Rai 1 'Il Nome della Rosa'. Per quanto riguarda, invece, la puntata odierna, ci permetterà di conoscere il nome del nuovo eliminato, con tanto di resoconto sulle nuove strategie dei naufraghi.

Isola dei Famosi, anticipazioni: Luca, Riccardo e le sorelle Mihajlovic a rischio

Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi di stasera si concentrano soprattutto sul nome del nuovo concorrente che sarà costretto ad abbandonare il programma. La scorsa settimana sono finiti in nomination Luca Vismara, Riccardo Fogli e le sorelle Mihajlovic che questa sera apprenderanno l'esito del televoto. Sebbene i pronostici diano per sconfitte le figlie dell'allenatore, il futuro dell'ex Pooh appare comunque a rischio. Negli ultimi giorni Fogli è stato anche colto da un malore che ha reso necessario l'intervento del medico per accertarsi delle sue condizioni di salute. Il cantante è rimasto ugualmente in Honduras, pur ammettendo di essere ormai giunto allo strenuo delle forze.

Deciderà di abbandonare il programma? Fogli in Italia ha un altro problema che lo attende. Le voci sul possibile tradimento della moglie Karin Trentini, infatti, continuano a rimbalzare su riviste e programmi televisivi. Proprio ieri Barbara D'Urso è tornata sull'argomento: durante la puntata di Pomeriggio 5 Riccardo Signoretti ha mostrato una foto in cui la donna appare abbracciata a Giampaolo Celli su un dondolo.

Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna sempre più vicini

Insieme al nome del prossimo eliminato e alle nuove nomination, nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi si farà anche un resoconto su quanto accaduto negli ultimi giorni tra i vari naufraghi. Si parlerà della storia tra la Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez che sembra procedere senza particolari intoppi.

Nel reality, però, sembra stia per nascere anche un'altra possibile coppia, composta da Ariadna Romero e l’ex calciatore Ghezzal. L'Isla Bonita, infatti, ha permesso ai due di avvicinarsi molto. Nell'appuntamento serale Alessia Marcuzzi analizzerà anche le recenti discussioni nate tra Jo Squillo e Marina La Rosa, con la cantante che negli ultimi giorni si è sentita tradita dall'amica. Spazio anche alla nomina del nuovo leader che, dopo le polemiche della scorsa settimana, sarà contesa da Aaron Nielsen e Soleil Sorgè.