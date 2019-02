Annuncio

Questa sera nel corso della nuova puntata di Striscia la notizia, gli inviati del tg satirico sono tornati a parlare di Nino, il cavaliere del trono over che come ben si sa nelle ultime ore è finito al centro della bufera mediatica per le accuse di truffa che gli sono state mosse contro da parte di alcuni ex dipendenti. Nino, che aveva già provato a fare chiarezza sull'accaduto, questa volta ha perso le staffe nei confronti di Stefania Petyx e del suo operatore, arrivando ad aggredirli.

Il cavaliere Nino del trono over sbrocca contro Striscia la notizia

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Striscia la notizia in queste settimane ha dato voce ad alcuni ex dipendenti dell'agenzia di viaggi di Nino, la quale sostiene che dopo aver lavorato per ben 18 anni con lui, sarebbe stata liquidata senza ricevere il giusto compenso e ciò che le spettava per il lavoro svolto.

La donna ha svelato al tg satirico di Antonio Ricci che il cavaliere Nino di Uomini e donne le dovrebbe dare ancora 40 mila euro: una cifra a dir poco considerevole.

Come dicevamo, però, nel corso della puntata di questa sera di Striscia, abbiamo visto che Nino ha perso le staffe nei confronti degli inviati di Striscia la notizia, dicendo che dovevano smetterla e che avrebbero dovuto lasciarlo in pace. Di fronte alle domande insistenti dell'inviata, ecco che Nino ha perso le staffe e si è scagliato contro l'operatore del tg satirico e anche contro la stessa inviata che nel frattempo chiedeva al cavaliere del trono over di smetterla, visto che stava spaccando la telecamera.

Nino racconta la sua versione dei fatti a Striscia

Insomma un clima decisamente molto teso e nervoso, al punto che è stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, le quali sono corse sul posto per capire cosa stesse succedendo.

Nel filmato di Striscia, abbiamo visto che Nino ha addirittura puntato il dito contro l'inviata del tg satirico dicendo di essere stato aggredito, ma la Petyx aveva dalla sua parte le immagini dei filmati che sono stati salvati dalle telecamera.

Successivamente lo stesso Nino ha accettato di scambiare quattro chiacchiere con l'inviata di Striscia, alla quale ha confessato che ha già in parte provveduto a pagare alcuni dei debiti che ha fatto in questi anni nei confronti dei suoi dipendenti e questa volta ha mostrato alle telecamere del tg satirico anche i documenti ufficiali, con i quali ha attestato che effettivamente le cifre da sborsare non corrispondono a quelle dette dall'ex dipendente.